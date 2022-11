02-11-2022 14:46

Il mondo della ginnastica ritmica è letteralmente nella bufera. Da qualche giorno non si parla d’altro se non delle accuse di alcune ex atlete, ex Farfalle della Nazionale italiana. La prima a parlare, in un’intervista a Repubblica è stata Nina Corradini denunciando abusi e violenze psicologiche relative al peso, poi è toccato ad Anna Basta che ha confessato di aver pensato al suicidio. Infine, oggi, ha parlato Giulia Galtarossa.

Ginnastica ritmica, l’ex Farfalla Giulia Galtarossa svela altri retroscena

L’ultima a denunciare violenze verbali e psicologiche è l’ex azzurra delle Farfalle, Giulia Galtarossa, campionessa del Mondo a Mie nel 2009 e a Mosca nel 2010. L’ex ginnasta è arrivata a dire che sarebbe disposta a ridare indietro tutte le medaglie in cambio di una ritrovata serenità. La Galtarossa ha raccontato quanto accadeva all’Accademia di Desio, centro federale della ritmica.

“Appena ho lasciato la ginnastica ho iniziato un percorso in un centro per i disturbi dell’alimentazione: mi hanno diagnosticato una sindrome da alimentazione incontrollata. Una malattia che ha condizionato la mia vita sociale, per tanto tempo non sono uscita di casa”.

E poi:

“Sono arrivate a pesarmi anche 4 volte al giorno: era diventato un problema anche bere mezzo litro d’acqua dopo ore di allenamento. Una volta un’assistente dello staff mi ha urlato in un ristorante, un posto convenzionato con la federazione. Stavo sbucciando una pera. Entra e mi guarda con occhi sgranati, per poi dirmi: “Giulia, tu ti stai mangiando una pera?”. Non potevo. Uno o due etti cambiavano la giornata in palestra. Una volta mi hanno dato una dieta e alla fine c’era scritto un messaggio per me: Abbiamo un maialino in squadra“.

Vertice tra Federginnastica, Coni e Ministro Abodi

Visto le dimensioni che sta assumendo la vicenda oggi si è tenuto un vertice tra il Ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, il presidente del Coni Giovanni Malagò e il numero uno della Federazione di Ginnastica Gherardo Tecchi.

“La dimensione del fenomeno sportivo è importante, – ha spiegato Abodi – ma deve essere chiaro che basta un caso per avere la stessa attenzione di centomila. Le medaglie sono un fattore di orgoglio nazionale, ma non ci sarà mai una medaglia che coprirà comportamenti non adeguati. Siamo praticanti di valori, non predicatori”. E poi ha aggiunto: “C’è un tribunale ordinario a Brescia e uno federale prontamente sollecitati. C’è una segnalazione e c’è un calendario certo. Quello che emerge andrà valutato, di sicuro il confine tra il rigore e lo sconfinamento è una linea sottile. L’allenamento della ginnastica presuppone una preparazione fisica di un certo tipo. Ma le cose bisogna dirle agli atleti nel modo giusto, altrimenti si va oltre”.

Caos Ginnastica Ritmica, la nota della Federazione

Già prima delle esternazioni di oggi di Giulia Galtarossa, la Federginnastica, aveva emesso un breve comunicato stampa. Dopo le prime rivelazioni di Nina Corradini.