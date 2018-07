Terrore in spiaggia per Ciro Immobile

Grande paura per Ciro Immobile, in vacanza in Abruzzo. L'attaccante della Lazio, capocannoniere dello scorso campionato di serie A insieme a Mauro Icardi, mentre si trovava sulla spiaggia di Francavilla al Mare insieme a famiglia e amici è stato aggredito e minacciato con un coltello da un presunto tifoso di una squadra avversaria.

Secondo quanto fanno sapere i Carabinieri, il bomber biancoceleste sarebbe stato raggiunto da "un individuo, che dopo averlo avvicinato gli rivolgeva epiteti ingiuriosi e, subito dopo, gli mostrava un coltello con intenti minacciosi: le urla dei bagnanti e delle persone presenti inducevano l'aggressore a darsi a precipitosa fuga".

Successivamente, l'autore del tentativo di aggressione è stato "identificato dalle immediate indagini condotte dai Carabinieri: è noto alle forze dell'ordine e gravato dal provvedimento di Daspo e verrà denunciato per minaccia aggravata. Il movente sarebbe riconducibile alla rivalità tra squadre", è la nota dei carabinieri di Chieti.

La brutta disavventura di Immobile sarebbe avvenuta poco dopo l'ora di pranzo, alle 14. L'intervento di altri bagnanti, e poi in seguito dei militari, ha evitato il peggio e riportato la calma: il giocatore e la sua famiglia hanno potuto continuare in pace la loro giornata di vacanza senza ulteriori problemi.

Tra pochi giorni Immobile tornerà ad allenarsi con la Lazio in vista della prossima stagione: ritrovo a Formello l’11 luglio. Dal 15 al 29 luglio, ritiro ad Auronzo di Cadore. Dal 4 agosto a Marienfeld, in Germania. Non sono escluse sorprese: la punta campana nelle ultime settimane è stata accostata più volte al Milan, anche se la sentenza Uefa ha allontanato questa possibilità.

SPORTAL.IT | 08-07-2018 09:40