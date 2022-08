Tezenis Verona, Ramagli predica umiltà

08-08-2022 11:30

Quella che sta per cominciare è una stagione importante sia per la Tezenis Verona che per Alessandro Ramagli.

Entrambi torneranno a saggiare l’atmosfera dell’A1 dopo diversi anni e per questo sarà necessario che tutti in casa Scaligera approccino l’annata nella giusta maniera.

“Andiamo ad affrontare un torneo di altissimo livello, dove noi arriviamo per ultimi. Ed è proprio per questo che ho detto che dovremo fare uso di grande umiltà. Non perdendo anche la giusta ambizione. Ma non sarà certo una stagione nella quale seguire tabelle. Non ha senso. Non troveremo mai nulla di facile” ha affermato Ramagli a L’Arena.

“Come abbiamo fatto la scorsa stagione, diventerà fondamentale mettere un passo davanti all’altro. Non c’è futuro, ma solo il presente. Partita per partita si scriverà la nostra storia”.

L’ex tecnico di Pistoia e Udine ha poi applaudito la capacità della società di non disperdere quanto creato e fatto nelle ultime stagioni in A2.

“Avremo rispetto di quello che siamo stati e di quello che vogliamo essere. Non a caso la nuova squadra è stata pensata e costruita in funzione di quello che non volevamo perdere per strada. Direi di più: continuità. Stiamo portando avanti un lavoro da un anno e mezzo. Entriamo nella terza stagione insieme. Perdere per strada il patrimonio tecnico e umano sarebbe stato un grosso errore. E non lo abbiamo commesso” ha chiosato soddisfatto Ramagli.