The Game Awards 2022: Elden Rings è il gioco dell'anno

09-12-2022 19:50

Si è appena conclusa la cerimonia più attesa dell’anno che ha incoronato, tra gli altri, il miglior gioco dell’anno. Elden Rings raggiunge l’apice della gloria, dopo un anno sorprendente.

Cos’è il “The Game Awards” ?

Il TGA è stato fondato nel 2014 dall’imprenditore dei media Geoff Keighley, che produce e conduce il pogramma. Negli ultimi due decenni, Keighley ha lavorato come giornalista, conduttore e produttore di programmi di videogiochi su più piattaforme, tra cui stampa, televisione e digitale. Keighley è meglio conosciuto per il suo lavoro con Entertainment Weekly, Spike TV, G4 e YouTube, nonché per la sua storica serie di storie sullo sviluppo di giochi dietro le quinte note come “The Final Hours”. Geoff attualmente produce anche il programma “Opening Night Live” della gamescom.

Il Game Awards riconosce e sostiene l’eccellenza creativa e tecnica nell’industria globale dei videogiochi. Vengono riuniti un gruppo eterogeneo di sviluppatori di giochi, giocatori e nomi importanti della cultura popolare per celebrare e promuovere la posizione del gioco come la forma di intrattenimento più coinvolgente, stimolante e stimolante. Come si legge sul sito ufficiale “ vengono premiati coloro che migliorano il benessere della comunità e di elevare le voci che rappresentano il futuro del mezzo.”

Il GOTY 2022

Elden Ring ha trionfato come miglior titolo di quest’anno. Il videogioco action RPG è stato sviluppato dalla software house giapponese FromSoftware e pubblicato da Bandai Namco Entertainment. Diretto da Hidetaka Miyazaki, è stato realizzato in collaborazione con George R. R. Martin, autore statunitense di fantasy noto soprattutto per il ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco, il quale ha contribuito alla realizzazione della storia di fondo, retroscena e al mito del gioco. Elden Ring è disponibile per Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S dal 25 febbraio 2022

Il titolo “migliore dell’anno” ha conquistato un totale di quattro riconoscimenti. Oltre all’ambito GOTY infatti, si porta a casa anche Miglior Game Direction, Miglior Gioco di Ruolo e Miglior Direzione Artistica.

Di seguito tutti i vincitori di questo 2022

The Game Awards 2022: tutti i vincitori