The Players, super-rimonta per Woods

Straordinaria rimonta di Tiger Woods al The Players Championship di golf. L’americano a 18 buche dal termine è passato in 9/a posizione (recuperandone 59) grazie a un giro super concluso in 65 (-7 di parziale) che gli ha permesso di portare il proprio score a -8. Stesso risultato per Jordan Spieth, numero 4 al mondo.

Un birdie dopo l’altro per la “Tigre”, che nel terzo round ne ha imbucati addirittura 8 raccogliendo un solo bogey alla 14. Sul percorso del TPC Sawgrass, a Ponte Vedra Beach, in Florida, Webb Simpson ha allungato in vetta mettendo una seria ipoteca sul titolo. Quando manca solo una manche da giocare, l’americano (-19 sul totale) vanta 7 lunghezze di vantaggio sull’australiano Danny Lee, 2/o a -12.

Mentre Dustin Johnson, leader mondiale, è 3/o a -10. Quarta piazza per gli statunitensi Jason Dufner, Jimmy Walker e Xander Schauffele, oltre che per l’aussie Jason Day e il sudafricano Charl Schwartzel (tutti a -9).

SPORTAL.IT | 13-05-2018 08:17