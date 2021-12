Thiago Motta entusiasta: "Una grandissima partita"

22-12-2021 23:45

Il tecnico dello Spezia Thiago Motta a Dazn ha parlato dopo la vittoria contro il Napoli: “Sapevamo che il Napoli cerca di allargare con un terzino e con un esterno d’attacco, quindi se siamo troppo bassi diventa difficile difendere. Abbiamo cercato di difendere il più alto possibile”.

“Il mio futuro? Io ho pensato a questa partita, preparata al meglio insieme ai giocatori. Da oggi penso al Verona in casa, partita complicata per noi. Il nostro lavoro è così ed è per quello che ci piace. Ogni giorno con il mio staff e con i giocatori, che oggi hanno fatto una grandissima partita”.

Un bilancio: “Sono contento del percorso. Dall’inizio abbiamo lavorato molto con questi ragazzi e siamo in linea con l’obiettivo della società e con il valore della squadra. Abbiamo fatto bene nel girone d’andata, mentre in altri momenti meno bene. Succede, lottiamo per la salvezza e sono convinto che nel girone di ritorno faremo ancora meglio”.

