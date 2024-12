Thiago Motta teme stangata del Giudice, Fonseca sa come evitare squalifica: gli scenari

Sempre più tensioni tra allenatori e arbitri. Dalla squalifi subita da Gasperini alle accuse di Fonseca a La Penna, fino all'espulsione di Motta

Nella giornata in cui gli arbitri si sono presentati sul rettangolo verde con un segno nero sotto l’occhio per dire basta alle violenze nei loro confronti, non è stato certo un turno facile per gli allenatori. Fonseca ha lanciato pesanti accuse a La Penna, Thiago Motta è stato espulso durante Juventus-Bologna.

Juve-Bologna: Motta espulso, è a rischio stangata?

L’allenatore italo-brasiliano è di quelli che raramente si lasciano andare a sfuriate o gesti plateali. Sarà per il momento delicato che sta attraversando la Juventus, fatto sta che il nervosismo ha preso il sopravvento durante la partita pareggiata 2-2 col Bologna. Motta ha battibeccato più volte con Mariani fino all’espulsione avvenuta al 7′ della ripresa per l’ammonizione comminata a Rouhi che il tecnico proprio non aveva digerito.

Reazione spropositata e rosso ritenuto corretto dallo stesso Thiago nel post gara: “Giusto, ho esagerato”. Sarà stangata? Ovviamente tutto dipende da ciò che inserirà l’arbitro nel referto, ma la sensazione è che l’ex Bologna sarà squalificato per almeno una giornata. Non resta che attendere il verdetto del Giudice Sportivo.

Come Fonseca può evitare il deferimento dopo le accuse

Le accuse del tecnico del Milan rivolte all’arbitro La Penna dopo il ko con l’Atalanta hanno sollevato un vero e proprio polverone. A Fonseca non è andata giù la decisione di convalidare il gol del momentaneo 1-0 di De Ketelaere, che, a parer del lusitano, era viziato da un fallo su Theo. Il rischio maxi squalifica, che gli stessi vertici arbitrali vorrebbero per la gravità delle parole pronunciate (“ha guidato la partita”), è dietro l’angolo.

Ma l’ex Roma può ricorrere a una exit strategy per evitare il deferimento e quindi il processo davanti al Tribunale Federale Nazionale. Ne fa menzione oggi il Corriere dello Sport: la scappatoia è rappresentata dal patteggiamento, così come previsto dall’articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva. In caso di squalifica, se fossero ritenuti idonei i termini del patteggiamento, Fonseca sarebbe punito solo con una multa salatissima.

Allenatori sul piede di guerra: il precedente di Gasperini

Con il successo sul Milan Gasperini ha conquistato la vetta della classifica, ma ha dovuto assistere al sorpasso sul Napoli dalla tribuna del Gewiss Stadium perché stava scontando la seconda e ultima giornata di squalifica in seguito all’espulsione rimediata nel corso della sfida col Parma. In quella circostanza l’allenatore dell’Atalanta aveva ricevuto due gialli da parte dell’arbitro Manganiello, cui aveva contestato diverse decisioni.

Non solo: tensioni si erano registrate anche col quarto uomo Massimi. Come immortalato dalle telecamere, al tecnico di Grugliasco era scappato anche un “deficiente”, insulto che ha finito per aggravare la sua posizione. Il risultato? Due turni di stop, un’ammonizione ulteriore, e una multa da 10mila euro.