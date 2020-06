Caos al PSG. Dopo le dichiarazioni di Leonardo, Thiago Silva e Cavani stanno, di fatto, cercando una nuova sistemazione. La loro avventura al club parigino è lunga al capolinea e non ci sarà nessun rinnovo.

Una situazione complicata in ottica Champions League. Entrambi a scadenza di contratto al termine di mese di giugno, non è certo che saranno in campo alle Final Eight. Leonardo dovrà trovare la soluzione per "trattenerli" ancora qualche mese.

SPORTAL.IT | 15-06-2020 07:39