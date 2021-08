Thibaut Pinot torna alle corse: “Mi sento liberato”

Assente dallo scorso Tour of the Alps , dopo mesi di allenamenti e riflessioni Thibaut Pinot ha annunciato il suo ritorno alle corse.

L’occasione per spillarsi nuovamente il numero sulla schiena sarà il prossimo Tour du Limousin in programma dal 17 al 20 agosto, manifestazione dove il transalpino testerà la propria gamba dopo “ aver riscoperto la gioia del ciclismo ”.

“Farò tutto il possibile per fare una buona gara. Rimango però cauto , il Limousin è un buon banco di prova per avere delle risposte. Era un rischio andare alla Vuelta a España , è troppo presto per quello. Ha senso per me ricominciare con una buona corsa a tappe in Francia e un percorso che può aiutarmi nel mio cammino”, ha spiegato a WielerFlits l’alfiere della Groupama-FDJ

“Ho visto il percorso e so che sarà dura . Abbiamo una grande selezione, forse una delle migliori di questa edizione. Tutto ciò di cui ho bisogno è lì: c’è molto dislivello, va su e giù tutto il tempo. La seconda tappa sembra essere la più difficile e anche il meteo giocherà un ruolo importante. Sono molto motivato, era tanto tempo che non ero così impaziente di correre ” ha proseguito Pinot prima di parlare delle sue nuove sensazioni.

“Il periodo infortunato è stato lungo e la pazienza non è una delle mie migliori qualità. Voglio ricominciare e chiudere bene la stagione . Non pensavo che sarei tornato così presto, quindi questo è un bonus per me. Mi sembra di aver riscoperto la gioia del ciclismo. Mi sento liberato ”.

OMNISPORT | 14-08-2021 14:51