Thohir pronto a tornare nel calcio

Erick Thohir ha da poco lasciato il ruolo di presidente dell’Inter a Steven Zhang e tra qualche settimana dovrebbe vendere le sue quote del club nerazzurro a Suning.

L’uomo d’affari thailandese però non intende lasciare il calcio, infatti, è pronto a entrare nel consiglio di amministrazione dell’Oxford United, società che milita nella League One inglese, equivalente della serie C italiana.

L’ingresso nel cda dovrebbe avvenire nella prossima settimana e questo è un segnale molto forte di come la cessione delle sue quote a Suning sia molto vicina.

SPORTAL.IT | 08-11-2018 21:30