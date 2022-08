Tiago Pinto: "Sostituto Wijnaldum? Vedremo"

22-08-2022 18:39

Il general manager della Roma Tiago Pinto a Dazn ha commentato l’infortunio di Wijnaldum: “Eravamo in una onda positiva ma questo è il calcio, non possiamo lamentarci. Queste cose succedono, dispiace. Abbiamo impiegato tanto a portare Gini qua e lui ha impiegato poco a diventare della nostra famiglia. Ci fermeremo un attimo per capire cosa sarà meglio per lui e sono certo che tornerà più forte”.

Per quanto riguarda il possibile sostituto: “Avremo tempo per pensare di questo. Le ultime ore sono state pesanti per noi, detto questo abbiamo ancora tempo. Zaniolo? Ha fatto un pre-campionato incredibile, sta bene e a fine mercato ne parleremo. Quel che è chiaro è che sta bene e sta migliorando. L’anno scorso lo dicevo che sarebbe stata una stagione difficile per lui, che doveva riprendersi da un infortunio. Per il mercato parleremo il 2 settembre”.

