Tifosi del Napoli nel panico: Quante assenze pesanti con la Juve

Senza centravanti. Senza un centrocampista cuore e polmoni. E senza neppure un portiere. È lo scenario da incubo per i tifosi del Napoli, proprio per la sentitissima partita contro la Juventus. Il big match coi bianconeri in programma alle 18 di sabato 11 settembre allo stadio Maradona potrebbe essere giocato senza tantissimi protagonisti. Allegri qualche giorno fa ha detto di avere già chiara la formazione, visto che avrà i giocatori contati per le assenze dei sudamericani: bene, il Napoli non è che sia messo meglio. Anzi. Ed è una situazione che rischia di protrarsi anche in altre occasioni, visti i tanti impegni stagionali della squadra di Spalletti.

Napoli, tanti big in forse per la Juventus

I guai per gli azzurri sono cominciati addirittura in occasione del primo match di campionato contro il Venezia, quando Osimhen è stato espulso per una manata a un avversario a metà primo tempo. Il nigeriano è stato squalificato per due giornate, un turno l’ha scontato contro il Genoa e le speranze di rivederlo in campo coi bianconeri sono affidate a un incerto ricorso che sarà discusso in settimana. Il suo sostituto naturale, Mertens, ha ripreso ad allenarsi ieri in gruppo e non sarà ancora al top tra una settimana. Poi c’è la grana portieri. Meret ha riportato una frattura domenica scorsa a Genova e ne avrà per un mesetto, Ospina sarebbe pronto a prenderne il posto ma gioca all’una di notte (ora italiana) di venerdì 10 in Colombia-Cile a Barranquilla e ci sarà bisogno di una corsa contro il tempo (e contro il sonno) per portarlo a Napoli in tempo per il fischio d’inizio. Inoltre, ulteriore fonte di preoccupazione: Ospina s’è fatto male ieri sera negli ultimi minuti del match contro la Bolivia. In preallarme, insomma, c’è il baby Marfella, terzo portiere della rosa di Spalletti. Dulcis in fundo, il centrocampo. Demme è out ancora per un po’, il nuovo arrivato Anguissa sarà a Castel Volturno solo giovedì 8 dopo gli impegni col Camerun nelle qualificazioni mondiali: allegria.

Azzurri falcidiati, tifosi in ansia

Insomma, il rischio che il Napoli possa giocare in condizioni d’emergenza estrema è concreto. “Meno male che non hanno ceduto Petagna, altrimenti per l’attacco mi sarei proposto io”, scrive sarcastico un tifoso. “Maledette nazionali. Assurdo rischiare di giocare con un bambino in porta per le ottusità della Fifa“, è un altro commento fuori dai denti. “Uno ce l’ha fatto fuori l’arbitro, un altro la politica, un altro ancora la sfortuna”, è un’altra ‘accusa’ di un fan su Facebook. Ma c’è chi se la prende anche con la società: “Capisco Osimhen e i portieri che sono situazioni eccezionali: ma al centrocampista bisognava pensare prima”. Oppure: “Per anni ci siamo lamentati dell’eccessiva concorrenza tra portieri, adesso rischiamo di rimanere senza”. E ancora: “Non c’è tanto da pensarci su: organizzate un volo charter che prelevi Ospina un minuto dopo la sua partita con la Colombia e lo porti subito a Napoli“.

SPORTEVAI | 03-09-2021 09:54