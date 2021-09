Napoli, labiale Spalletti rivolto a Petagna scatena i tifosi sul web

Solitamente chi è in procinto di essere ceduto non viene neanche convocato o al massimo va in tribuna ma ci sono casi anche chi è in lista di sbarco può decidere la partita. E’ successo ieri a Petagna, entrato nel convulso finale di Genoa-Napoli ed autore del gol che lascia gli azzurri a punteggio pieno. L’ex Atalanta e Spal aveva chiesto di andar via: la presenza di Osimhen e la concorrenza di Mertens sono ostacoli insormontabili per sperare di giocare con continuità e se da altre parti (leggasi Sampdoria) ti offrono la possibilità di giocare titolare come dir di no? I blucerchiati lo stanno corteggiando da giorni e si pensava che proprio ieri potesse arrivare la firma, visto che tutti si trovavano già a Genova.

Rivelato il labiale di Spalletti dopo il gol di Petagna

Il gol al Ferraris però potrebbe cambiare le carte in tavola. Petagna ha solo voglia di giocare, ieri voleva entrare in campo già da diversi minuti lo aveva fatto chiaramente capire a Spalletti, dopo il gol il giocatore si è avvicinato al mister che ha risposto con un sorriso e poi – come rivela il Corriere dello sport che ha catturato il labiale del tecnico – gli ha detto: «Tu resti qua!».

La Samp non molla e sarebbe vicina all’affare

Sarà compito dell’allenatore di Certaldo convincere oggi il bomber mentre sul web parte la petizione a non cederlo. Sui social è un coro a senso unico: “Come faremmo a gennaio quando Osimhen andrà in coppa d’Africa?”. Il pensiero di Spalletti è una parziale rassicurazione anche se gli esperti di mercato vedono comunque l’affare in dirittura d’arrivo. Alfredo Pedullà ad esempio sul suo sito ha scritto: ” in questi minuti il Napoli ha ormai deciso di liberarlo per la Sampdoria. Una scelta ormai fatta, senza aspettare le prossime ore. Petagna non verrà sostituito perché non mancano le soluzioni offensive e perché soprattutto Ounas – accostato a tanti club – resterà. Intanto, D’Aversa aspetta Petagna”.

SPORTEVAI | 30-08-2021 08:35