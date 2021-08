Il Napoli piega il Genoa, tifosi in coro: Deve proprio andarsene?

Dopo il Venezia, il Napoli piega anche il Genoa e continua la propria corsa a punteggio pieno. Sei punti in due gare per i partenopei, che a Marassi confermano di saper anche soffrire, piegando nel finale i rossoblu che a metà ripresa avevano agguantato il pareggio con Cambiaso. Dopo la rete di Fabian nel primo tempo, nel finale è un guizzo di un calciatore dato per partente a regalare il successo alla squadra di Spalletti: Petagna.

Genoa-Napoli, i tifosi bacchettano Lozano

Sin dall’avvio di gara sono gli azzurri a fare la partita, con Lozano che spreca una ghiotta occasione dopo pochi minuti. Il messicano è tra i più bacchettati sui social, non solo ovviamente per questa chanche non sfruttata ma per il rendimento complessivo. “Lozano non si può vedere, inserirei Ounas“, suggerisce un tifoso. “Sembra addormentato, ma che cos’ha oggi il Chucky?”, si chiede un altro fan. “Molto bene nella nostra metà campo, si nota l’assenza di un centravanti vero: mi aspettavo di più da Lozano“, è la riflessione di un altro tifoso su un gruppo Facebook. Ci pensa Fabian a sbloccare il risultato con un gran sinistro al 39′ e tra i supporter partenopei torna il sereno: “Buon primo tempo… Da registrare un pochino la difesa… Specie con Mario Rui“. E ancora: “Insigne-Politano-Fabian: pensare che il gol l’hanno costruito tre calciatori che la società ha provato disperatamente a vendere”.

Napoli, col Genoa la risolve Petagna

Nella ripresa le sofferenze del Napoli cominciano subito: annullato per un fallo su Meret il gol del possibile 1-1 di Pandev. “Ma il nostro portiere esce a farfalle, rimettete subito Ospina in porta”, scrive un fan. “Fuori posizione anche sul gol: questo ragazzo ha un problema sulle uscite”, sentenzia un altro tifoso dopo il pareggio di Cambiaso. “Ma Spalletti quanto ci mette a inserire Petagna per Politano?”, chiede un supporter inviperito sui social. Il tecnico lo accontenta e dopo appena due minuti arriva il gol, proprio del centravanti. “Ma siamo sicuri che convenga cederlo?”, si chiedono in molti. “Deve proprio andarsene? Queste partite si vincono con giocatori alla Petagna“.

SPORTEVAI | 29-08-2021 19:31