La Sampdoria è alla ricerca di un rinforzo per l’attacco. Serve un nuovo innesto per garantire all’allenatore D’Aversa più soluzioni offensive. In pole position ci sarebbe Petagna.

L’attaccante rischia di non avere spazio al Napoli e potrebbe partire con la formula del prestito. Il problema è l’elevato ingaggio che percepisce in azzurro, ovvero 1,8 milioni di euro.

OMNISPORT | 27-08-2021 09:42