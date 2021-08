Napoli, il rinforzo last minute a centrocampo scatena i tifosi

Nonostante le cessioni “pesanti” sembrino sfumate, da quella di Insigne a Koulibaly, dal sacrificio di Fabian al possibile addio di Manolas, Spalletti potrebbe avere ugualmente il rinforzo atteso a centrocampo. Il Napoli è in emergenza per l’infortunio di Demme, che ne avrà per qualche altra settimana, e al momento il tecnico ha i giocatori contati: Lobotka, Fabian ed Elmas. Zielinski ha saltato la trasferta col b per infortunio, il giovane Gaetano sarà ceduto in prestito alla Cremonese solo dopo il match del Ferraris. In rosa c’è anche il giovane Palmiero, ragazzo di belle speranze ma ancora troppo acerbo per i grandi palcoscenici.

Napoli, occhi puntati su Loftus-Cheek

L’idea last minute del ds Giuntoli e del presidente De Laurentiis si chiama Ruben Loftus-Cheek. Il Corriere dello Sport scrive che la trattativa per il possente mediano, 25 anni, 191 centimetri d’altezza e una capacità innata a recuperar palloni in mediana, potrebbe essere favorita dagli ottimi rapporti col Chelsea, nati in occasione dell’affare Jorginho. I Blues hanno già prestato due calciatori al Napoli in questi anni, il giovane Chalobah nel 2015 e Bakayoko lo scorso anno. “Non c’è due senza tre”, scrive il quotidiano sportivo a proposito di Loftus-Cheek, che sembra chiuso nel reparto da una nutrita concorrenza e potrebbe scegliere di ritagliarsi più spazio altrove. L’unica formula possibile per l’affare? Il prestito gratuito, magari con il Chelsea ad accollarsi parte dell’ingaggio del calciatore. Il Napoli ci spera.

Colpo dal Chelsea, tifosi partenopei in attesa

Anche i tifosi azzurri attendono con ansia il buon esito della trattativa. “Loftus-Cheek? Se arrivasse sul serio impazzirei”, fa sapere un fan. “Non è un velocista ed è un calciatore abbastanza fisico, ma per il resto rispecchia le caratteristiche richieste da Spalletti“, assicura un altro utente su Twitter. “Sarebbe ottimo, ma sicuramente è un’altra illusione”, è il parere di una tifosa che non ha troppe speranze. Pochi quelli che nutrono dubbi sul suo rendimento: “Ma l’avete mai visto giocare? È un palo della luce”. E non sono pochi quelli che scrivono esasperati: “Un’intera estate trascorsa a scongiurare cessioni e a confidare nell’elemosina delle big. Per fortuna tra due giorni quest’incubo finirà”.

SPORTEVAI | 29-08-2021 10:43