Napoli, il sorteggio europeo rilancia il tormentone dei tifosi

I tifosi del Napoli si spaccano sul sorteggio dei gironi di Europa League che ha inserito gli azzurri nello stesso raggruppamento di Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia. Gli inglesi sono di certo l’avversario peggiore che il team di Spalletti potesse pescare dalla seconda urna, ma per alcuni tifosi partenopei dovranno essere Vardy e soci a preoccuparsi del Napoli e non viceversa.

I tifosi napoletani restano ottimisti

“Continua questa narrativa insopportabile del ‘siamo troppo sfortunati’. L’anno scorso faceste diventare fuoriclasse quelli della Real Sociedad”, commenta duro Cesare su Facebook. “E che piagnisteo mamma mia, anche al Leicester non è andata bene pescando il Napoli! Ci giochiamo il primo posto con loro, obiettivamente se c’è da aver paura di Spartak e Legia…”, aggiunge Alessandro. “In verità sono loro che hanno pescato la più forte della prima fascia”, scrive Francesco.

La maggior parte dei tifosi del Napoli è però preoccupato non dagli avversari, ma dallo sforzo che l’Europa League richiede in sé: senza una panchina lunga, insomma, molti pensano che andare avanti in coppa sarà complicato.

Torna il tormentone sul mercato azzurro

“In campo solo riserve di lusso per l’Europa League”, commenta su Twitter Afzznap. E Davide replica: “Forza Palmiero e Zanoli, se non si fa mercato toccherà a loro in Europa”. “Sogno Malcuit che alza la coppa”, ironizza Aurelione. “Come sempre siamo padroni del nostro destino, sperando di non avere la necessità di improvvisare la formazione perché ci mancano i giocatori”, aggiunge Slow.

“Immagino Lobotoka nel centrocampo a correre dietro a quelli del Leicester…”, scrive preoccupato Dstcanna. “Con quali giocatori affronteremo le 3 competizioni? Servono acquisti!”, l’ammonizione di Maximo. E anche per Mattia servono almeno due colpi sul mercato: “Un terzino e un centrocampista e vinciamo tutto!”.

SPORTEVAI | 27-08-2021 13:48