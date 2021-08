Jorginho, l'agente snobba Cassano: "forse è frustrato". Bufera sul web

Dopo aver conquistato la Champions League e la Supercoppa europea con il Chelsea ed essersi laureato campione d’Europa con la Nazionale italiana a Euro 2020, Jorginho si prende anche il titolo di Calciatore dell’anno UEFA per la stagione 2020-21. Un riconoscimento ampiamente meritato e che aggiunge un tassello importante alla possibilità di vedere l’italo-brasiliano sollevare il Pallone d’Oro. Premiato durante la cerimonia per il sorteggio dei gironi della prossima Champions League, Jorginho è intervenuto con un videomessaggio di ringraziamento:

Mi dispiace non essere presente in questo momento così importante, ma sono molto felice per questo premio e non possono non dire grazie a tutte le persone che hanno contribuito affinché questo potesse accadere. Grazie a tutti. Alla famiglia, agli amici, ai compagni, agli allenatori, ai tifosi e anche a chi non credeva in me, mi ha dato la motivazione per continuare a lavorare. Sono felicissimo, un abbraccio.

L’agente di Jorginho snobba Cassano

Tra i tanti detrattori di Jorginho, uno dei più in vista e che, di certo, ha esposto con maggiore veemenza le sue perplessità è Antonio Cassano. Il talento di Bari vecchia non ha mai nascosto di non amare il numero otto azzurro. Famoso il suo “Sarebbe uno scandalo se Jorginho vincesse il Pallone d’Oro. Il giornalista che lo ha detto dovrebbe strapparsi il tesserino” e l’ammissione di aver ribadito il concetto allo stesso Jorginho.

Dopo il riconoscimento UEFA, non sappiamo se Cassano abbia o meno messo in discussione le proprie idee, ma di certo, Joao Santos, agente del centrocampista del Chelsea ha avuto modo di prendersi una bella rivincita. Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Joao Santos non ha escluso la possibilità di vedere il suo assistito tornare a giocare in Italia e si è detto fiducioso circa la possibilità di conquistare il Pallone d’Oro: “è giusto pensarci e crederci“. Poi, interpellato proprio in merito alle frasi di Cassano, l’agente ha snobbato FantAntonio spiegando:

Lo dicesse un calciatore del calibro di Messi o Cristiano Ronaldo rispetterei la loro parola. Loro hanno vinto talmente tanto che dovrebbero comprare un’altra casa solo per conservare i trofei. Cassano forse è frustrato perché non ha vinto niente in carriera, magari avrebbe voluto vincere qualche importante riconoscimento personale. Le sue parole sono ridicole. Dimostra solo frustrazione.

La rivincita dei tifosi di Jorginho su Cassano

Del medesimo parere i tantissimi tifosi di Jorginho che, sui social, non si sono lasciati sfuggire la possibilità di prendersi una rivincita nei confronti di Cassano. Qualcuno sottolinea: “Non merita ascolto! Si ricordi Jorginho Unico calciatore vincitore Champions e campione d’Europa!”, e un altro tifoso scrive: “Non sparate sulla croce Rossa…“. C’è chi ironizza: “Ma se ha vinto una marea di Tapiri D’oro!!” e chi ricorda: “Cassano uno che aveva talento ma con la testa che si ritrova ha buttato tutto a mare si permette di giudicare Jorginho…”.

I commenti sono una mezza infinità: “Cassano verrà ricordato per la giacchetta più inquietante indossata a una conferenza di presentazione”, scrive qualcuno, “e per essere un ottimo imitatore di Capello“, aggiunge qualcun altro. Non può mancare il classico: “Un’altra cassanata” e chi si domanda: “Ma perché lo fanno parlare? Perché danno risalto alle sue affermazioni?” o ancora: “Cassano potevi essere qualcuno e sei diventato meno di nessuno… vuoi parlare di Jorginho?”, “Cassano?? Senza la Bobo tv chi cavolo lo avrebbe fatto mai parlare?”. “Cassano è preparato su tutto tranne del calcio che figura di M…..“, “Cassano è talmente incompetente che non ha mai capito nemmeno il suo talento”.

