Tifosi di A: ecco chi sono i 'buoni' e i 'cattivi'

E' stata resa nota la classifica aggiornata con i provvedimenti disciplinari adottati nella stagione sportiva 2017-2018 riguardanti il Trofeo Fair-Play “Gaetano Scirea” istituito dal Consiglio di Lega per premiare le tifoserie più corrette delle Società di Serie A.

La classifica tiene conto esclusivamente dei provvedimenti disciplinari adottati per comportamento dei tifosi: in testa un poker formato da Cagliari, Chievo, Sassuolo e Udinese. In zona retrocessione, almeno in questa classifica e in questa stagione, Napoli, Verona e Roma.

1) CAGLIARI 00,00

CHIEVO VERONA 00,00

SASSUOLO 00,00

UDINESE 00,00

5) SPAL 2013 00,12

6) BOLOGNA 00,21

7) TORINO 00,33

8) BENEVENTO 00,36

9) FIORENTINA 00,50

10) GENOA 00,54

11) MILAN 00,64

12) SAMPDORIA 00,80

13) JUVENTUS 01,06

14) LAZIO 01,09

15) ATALANTA 01,52

16) INTERNAZIONALE 01,65

17) CROTONE 01,80

18) NAPOLI 02,98

19) HELLAS VERONA 03,41

20) ROMA 04,21

SPORTAL.IT | 25-06-2018 17:35