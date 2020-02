Tifosi Inter, che amaro risveglio: Che sfortuna, non ci voleva

Più ne compra, più ne perde qualcuno per strada. La maledizione degli infortuni dell’Inter non si ferma. Oltre l’acciaccato Brozovic e con Barella, Sensi e Sanchez rientrati da poco dall’infermeria, ecco che anche Handanovic dà forfait. Il portiere sloveno non sarà tra i pali stasera nel posticipo contro l’Udinese, sua ex squadra.

IL PROBLEMA – Handanovic è ko a causa di un problema a un dito di una mano ed è a rischio anche per il derby di domenica prossima.

IL SOSTITUTO – In porta non ci sarà il suo vice Berni, squalificato per due giornate dopo l’espulsione nel dopo partita contro il Cagliari, ma Padelli alla terza stagione in nerazzurro, ma ancora a zero presenze in Serie A.

ESORDIO – Per lui sarà l’esordio assoluto in campionato con la maglia dell’Inter. In A ha giocato l’ultima volta il 28 agosto 2016 e da quando è all’Inter Padelli ha collezionato solo due presenze, entrambe negli ottavi di Coppa Italia: Inter-Pordenone 5-4 dopo i calci di rigore del 12 dicembre 2017 e Inter-Benevento 6-2 del 13 gennaio 2019.

LE REAZIONI – Sconcertati i tifosi dell’Inter: “Handanovic col dito rotto è più forte di Padelli sano” o anche: “Ditemi che scherzate su Handanovic non è possibile”.

RISVEGLIO – Per i fan nerazzurri è stato un amaro risveglio: “Mi sveglio e la prima notizia che leggo su Twitter riguarda Handanovic che ha problemi a un dito e per questo non solo NON giocherà stasera ma è anche in dubbio per il derby. Buongiorno un c…”.

LE CRITICHE – Qualcuno ultimamente aveva anche criticato Handanovic ma ora tutti hanno paura: “Gli stessi fenomeni che criticano Handanovic “para con lo sguardo” oggi sono preoccupati per la sua assenza, strano” o anche: “Handanovic fuori. Preghiamo“.

