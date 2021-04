Tifosi Inter felici a metà: Vediamo se vuol giocare ancora

Darmian a un quarto d’ora dalla fine ha cacciato i fantasmi da San Siro ma che fatica per l’Inter. E’ arrivata l’undicesima vittoria di fila e lo scudetto è sempre più vicino ma questa sofferenza contro il Cagliari non era prevista. I minuti finali sono stati da infarto con i sardi in assedio e la squadra di Conte in apnea. Non riescono ad esultare appieno i fan nerazzurri, vuoi per i problemi avuti da molti telespettatori con Dazn, vuoi per la paura dopo una gara che La rete dia un quarto d’ora dalla fine ha cacciato i fantasmi da San Siro ma che fatica per l’Inter. E’ arrivata l’undicesima vittoria di fila e lo scudetto è sempre più vicino ma questa sofferenza contro il Cagliari non era prevista. I minuti finali sono stati da infarto con i sardi in assedio e la squadra di Conte in apnea. Non riescono ad esultare appieno i fan nerazzurri, vuoi per i problemi avuti da molti telespettatori con Dazn, vuoi per la paura dopo una gara che sembrava stregata . Non c’era solo Vicario, il portiere sardo, in gran forma a preoccupare ma anche la manovra sterile dell’Inter che nonostante il totale possesso palla non riusciva a brillare . Nel mirino dei fan soprattutto Sanchez (e Conte che l’ha schierato).

Tifosi scatenati contro Sanchez

Il cileno viene preso di mira per tutta la gara: “Sanchez si lamenta su perché non gioca (ricordo che questo cileno non fa gol neanche con la matita), Conte lo mette titolare per tenere Lautaro in panchina Sanchez sta giocando di m.. e io impazzisco” o anche: ” Sanchez fai i post da leone sui social che poi quando entri in area diventi ritardato??”, oppure: “Sanchez gioca un altro gioco” e ancora: ” Giocatore finito 4 anni fa !!”.

Impietosi i fan nerazzurri : “Sanchez da deludente sta diventando inguardabile” oppure: “ Sanchez quest’anno gioca sempre come se fossimo sul 5 a 0″ e ancora: “ Sanchez nevrotico, compulsivamente pasticcione e inconcludente! Così all’Inter non serve..” e infine: “ Spreca TUTTE le occasioni che gli vengono date, gioca sempre come se stesse facendo una gara di freestyle, sono importanti i gol non i tocchi di tacco. Piuttosto mettiamo Ranocchia in attacco come ai vecchi tempi”. C’è anche chi critica tutto: L’Inter vincera lo scudetto. Ok, meritato. Ma che gioco ha? Dieci in difesa e un in attacco”.

SPORTEVAI | 11-04-2021 14:26