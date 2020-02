Tifosi Inter preoccupati: Se continua così non c'è speranza

Oggi è il suo compleanno: Mauro Icardi compie 27 anni ma non ha molto da festeggiare. Anche ieri Tuchel l’ha lasciato in panchina nella gara di Champions persa dal suo Psg contro il Borussia del fenomeno Haaland. Chissà cosa avrà pensato Maurito a vedere il baby talento che piaceva anche alla Juve segnare una doppietta ai parigini mentre lui era costretto a masticare amaro. In Francia sta diventando un caso quello del bomber preso in prestito dall’Inter.

LA PREOCCUPAZIONE – Il Psg ha ingaggiato l’argentino in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro ma più passa il tempo e più la sensazione è che Leonardo non darà l’ok per acquistare l’attaccante a titolo definitivo.

LO SCENARIO – Se il Psg non riscatta Icardi, ovviamente il giocatore tornerà all’Inter. E’ vero che si parla ancora dell’interessamento della Juve ma molti tifosi nerazzurri sono preoccupati che possa rimanere alla Pinetina.

I PRECEDENTI – Nessuno ha dimenticato la lunghissima ed estenuante telenovela dello scorso anno: il bomber degradato, il male misterioso al ginocchio, le polemiche con Wanda Nara, i contrasti nello spogliatoio: situazioni che nessuno vorrebbe tornare a rivedere.

LE REAZIONI – Sui social arrivano commenti preoccupati dopo l’ennesima panchina di Icardi: “Non credo al riscatto di Icardi da parte del PSG” o anche: “Queste ultime settimane di crisi vera per Icardi stanno diventando drammatiche per noi in ottica riscatto”.

IRONIA – Si sprecano reazioni ironiche: “Quando il gioco si fa duro Wando Icardi sta a guardare” oppure: “Partitone di Icardi.. A candy crush sul cell in panchina!” e infine: “L’esclusione di Icardi nasconde la volontà di non riscattarlo del PSG. In estate tornerà all’Inter”.

GLI AUGURI – Intanto arrivano anche gli auguri per il suo compleanno, tra cui spicca quello di Wanda Nara: “Buon compleanno amore mio per molti altri sogni insieme. Ti amo infinitamente e ogni giorno sono più orgogliosa del papà e del marito che sei. Ti amo, felice 27esimo il nostro numero ti amo”.

SPORTEVAI | 19-02-2020 09:16