07-08-2022 08:28

Non si può manco accampare l’assenza di Skriniar, tornato titolare anche se non è ancora al meglio: l’Inter che ieri è stata demolita dal Villarreal non ha molti alibi. Mancava Brozovic, è vero, ma fino a ieri tutti esaltavano le doti di Asllani, considerato uno dei migliori colpi di mercato. Il 2-4 con gli spagnoli ha acceso la spia rossa, un segnale d’allarme preoccupante a una settimana dall’inizio del campionato. Tante le note negative e una su tutte: la difesa balla ma a difenderla non c’è una certezza assoluta,

Handanovic peggiore in campo per l’Inter

Altra serata no infatti per Samir Handanovic. Cinque tiri, quattro gol e probabilmente tre se li porta sulla coscienza. Per Inzaghi il titolare è lui, tant’è che Onana continua a rimanere in panchina ma i tifosi sono sul piede di guerra e si chiedono perchè sia stato acquistato il camerunense se deve fare solo la riserva.

I tifosi dell’Inter chiedono Onana titolare al posto di Handanovic

Fioccano le reazioni sui social: “Con Handanovic titolare basta che c’entrino la porta è goal, perché non deve giocare Onana?” e ancora: “La sensazione è che sui 4 gol subiti Onana avrebbe fatto meglio di Handanovic” e poi: “E allora perché lo hanno preso Onana?”.

Il web è impietoso: “Anche Cordaz sarebbe più reattivo del mummifico sloveno. Basta vi prego! Ogni tiro è un gol! Onana titolare subito!!” e ancora: “Onana scalpita ma purtroppo non giocherà lui” e poi:: “Onana lo vedremo solo in coppa Italia, spero di sbagliare”.

C’è chi scrive: “Handa se sbaglia è gol preso, questo è il piccolo insignificante particolare. Onana subito e poi… farsi il segno della croce” e infine chi condanna Inzaghi: “Ha voluto Correa e Caicedo, continua a far giocare un portiere finito da anni, perso uno scudetto che avrebbe vinto anche Mazzarri. Ieri neanche il 2ndo tempo ad Onana ha fatto fare. È limitato dai, e si è visto durante tutta la stagione. Conosce solo un modulo, non è da Inter”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE