Tifosi Inter spaventati: “Cedetelo solo a un patto”

Il mercato non si ferma mai anche in piena emergenza sanitaria. Spagna e Italia sono stati i due paesi maggiormente colpiti dal Coronavirus ma si comincia anche a pensare alla prossima stagione e alla prossima finestra di mercato, forse anche per alimentare la speranza che presto questo terribile momento finirà.

Il tweet

A lanciare la bomba di mercato che riguarda l’Inter ci pensa il giornalista di Radio 24 Giovanni Capuano con un tweet che mette in allerta i tifosi dell’Inter: “Il Barcellona ha Lautaro Martinez come priorità e sa che il suo valore non è più quello di prima. L’Inter è disposta ad ascoltare un’offerta con l’inserimento di giocatori: piacciono Vidal, Umtiti, Rakitic e Junior. Il prossimo sarà un mercato con pochi soldi e molti scambi”.

Le reazioni

Ma il tweet non rende di certo felice i tifosi nerazzurri che hanno trovato nell’attaccante argentino un nuovo idolo, un giocatore giovane e dalle grandi prospettive su cui costruire la squadra del futuro. “Sì sì – dice ironico un tifoso – è come dicono a Barcellona, proprio come pensano loro. Io credo che ci vorranno 150 milioni per prenderlo e non so se bastino”. Un sentimento diffuso a molti tifosi nerazzurri: “Uno dei club più ricchi al mondo viene con una carrettata di panchina per prendere uno dei migliori elementi della rosa. Solo per il fatto di volerci provare, li spremerei fino all’ultimo centesimo”.

Ma a intervenire sulla questione arrivano anche i fan della Juventus, per i bianconeri la valutazione che viene data a Lautaro (150 milioni), è spropositata rispetto al valore del giocatore soprattutto nell’ambito di un confronto con Paulo Dybala: “Dybala ha fatto molto più di Lautaro. Se Lautaro è così importante allora chi è Dybala?” scrive Michel. E c’è anche chi avanza una valutazione diversa: “Si parlava di una clausola di 100/110 milioni. Se è presente nel contratto il prezzo è quello”.

Voci di mercato

Ma sono tante le voci di mercato che arrivano dalla Catalogna e che riguardano le squadre italiane. Capuano, infatti, riferisce di un altro interessamento dei blaugrana in Italia ma stavolta non c’entra l’Inter ma il Napoli: “Il Barcellona cerca un rinforzo di peso a centrocampo e ha messo nel mirino Ndombele del Tottenham. In caso di partenza di Vidal e Rakitic nella lista c’è anche Fabian Ruiz dal Napoli, la cui valutazione (100 milioni) è ritenuta però molto alta”.

SPORTEVAI | 26-03-2020 09:54