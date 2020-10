Tifosi Juve delusi ma ottimisti: Pirlo non è Sarri

Tutto il mondo è paese, anche alla Juve quando i risultati non arrivano comincia ad essere messo in discussione l’allenatore. Dopo il pari col Verona Pirlo conosce le prime critiche dure ma i tifosi bianconeri sono disposti ad aspettarlo, almeno la maggior parte di essi. Se la Juve non brilla ancora le ragioni ci sono e costituiscono un alibi per il tecnico, cui va data fiducia. A chi azzarda paragoni con Sarri arrivano via social critiche e bacchettate.

Per i tifosi Pirlo è comunque meglio di Sarri

Tantissimi i commenti su twitter e se non mancano le critiche sono parecchi coloro che difendono Pirlo: “Chi paragona la Juve di Pirlo a quella di Sarri non ha visto le ultime partite della scorsa stagione. Quella era una squadra senza gioco, disunita, molle. Questa può sicuramente crescere, ma ha fuori almeno tre titolari e deve recuperare il miglior Dybala. Serve solo tempo” o anche: “Sarri era un bifolco. E volevo vederlo con un po’ meno fortuna (vedi partita col Napoli) e senza le stesse assenze di Pirlo”.

Pirlo ha tante attenuanti per i fan

Eccoli, gli alibi: “Per me pirlo è scelta giusta se poi pensate che dopo 4 giornate tutto fosse a posto non avete mai giocato a calcio …” oppure: “Ma bisogna ripeterlo ad ogni mancata vittoria che Pirlo allena due mesi? Che serve tempo? Che è un anno pandemico e anomalo? Senza preparazione? Che mancano Ronaldo e De Ligt?” e ancora: “I giocatori lo seguono e questo è fondamentale, altrimenti non tiri fuori quelle prove di carattere che ci sono state…” e infine: “Non era un profeta nelle settimane passate e non è un brocco oggi.È una persona intelligente che riuscirà bene anche come allenatore”.

Criscitiello se la prende con Agnelli

Anche Michele Criscitiello su twitter dice la sua: “La colpa non è di Pirlo che si trova alla prima esperienza della sua vita. La colpa è di Agnelli che ha azzardato una scelta che andava ponderata meglio. In questo modo non lancia la carriera di Pirlo ma rischia di ammazzarla sul nascere”.

C’è chi ironizza: “Perché la colpa è di Pirlo? Non è dell’allenatore, ovvero Tudor?” ma anche chi attacca: “Alla Juventus serve un allenatore..non un principiante…. Dovrebbe andare fuori Pirlo”. Infine il pessimista: “Non hanno idea di cosa fare in campo, segnano quando saltano gli (assurdi) schemi di Pirlo quando sono disperati. Quest’anno perderanno molti altri punti se non lo cacciano”.

SPORTEVAI | 26-10-2020 09:58