Tifosi Juve e Inter per una volta sono tutti d'accordo

Tanto attesa, tanto caricata di significati, così importante da scatenare un putiferio per il primo rinvio eppure ora che ci siamo, ora che è arrivato il grande giorno di Juventus-Inter – sia pure a porte chiuse – la sensazione generale è che non importi quasi più nulla a nessuno. Doveva essere la partita che poteva decidere lo scudetto, rischia di essere l’ultima gara della stagione se dovesse prevalere il fronte dello “stop totale”, avanzato dall’Aic e da Tommasi. A leggere sui social si nota che sia i tifosi della Juventus che quelli dell’Inter non avvertono l’euforia del pre-partita. Passa in secondo piano il pallone in questi momenti difficili.

LE REAZIONI – C’è chi scrive: “Per quanto il mio amore per il calcio e per i colori nerazzurri non tramonterà mai, oggi faccio fatica a “sentire” la partita. Mi dispiace, non ci riesco. Sempre #FORZAINTER ” o anche: “Che motivo c’è far giocare una gara ininfluente considerato che tutti i Campionati di Calcio (e di tutti gli altri sport) verranno bloccati? “.

TITANIC – Prevale un senso di rassegnazione generale: “È la prima volta, in tutta la mia vita, che non riesco a “sentire” la partita … quella che per me è sempre stata LA PARTITA !!! Che tristezza ..” o anche: “Giocare Juventus-Inter in questo contesto è un po’ come quando cade l’acrobata ed entrano i clown, è l’orchestrina che continua a suonare su questo grande Titanic a forma di stivale. #Finoallafine ovviamente”.

ZONA ROSSA – Un tifoso scrive: “Io non so in che condizioni psicologiche possano giocare i calciatori di Juventus e Inter. Sarebbe saggio sospendere il campionato. Siamo alla follia”. Pensando alla Lombardia dichiarata zona rossa poi si legge: “Ma quindi stasera dopo Juventus-Inter i nerazzurri restano a Torino ? Ridicoli oltre ogni misura”.

PRECAUZIONE – Se qualcuno si tira fuori (“A me di Juventus-Inter di questa sera non frega più un emerito c…”) altri osservano: “I giocatori staranno per l’intera partita ad un metro di distanza l’uno dall’altro, evitando così ogni genere di contatto ? Indosseranno mascherine? Si sfideranno a singolar tenzone, incuranti del periglio” e infine: “Ora spiegatemi in base a quale principio le squadre di calcio dovrebbero, sarebbero autorizzate a muoversi avanti ed indietro da un regione, in zona rossa, ad un’altra”.

