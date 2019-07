Tifosi Juve increduli e ironici dopo conferenza Conte

C’era chi aveva fatto anche il toto-domande, ipotizzando tutti i quesiti imbarazzanti che si sarebbero potuti porgere ad Antonio Conte nel giorno della sua presentazione ufficiale all’Inter. Impossibile o quasi non ricordare il suo passato juventino, la sua fiera appartenenza alla storica rivale dei nerazzuri, gli scudetti vinti sul campo e tutto quello che ha fatto dell’ex centrocampista leccese una bandiera della Vecchia Signora. Ecco perchè dopo aver ascoltato la lunghissima conferenza rimane più di qualche perplessità, soprattutto da parte della tifoseria bianconera. Diversi i passaggi che hanno fatto quasi sobbalzare i fan juventini.

L’IRONIA – Nel mirino ci vanno anche i giornalisti: “Quale emozione hai provato nel vedere la sala dei trofei in questa sala??? ” Giuro. Lo hanno chiesto davvero a Conte ” o anche: “Chissà cosa ha provato #Conte quando ha visto dal vivo nella sala trofei dell’Inter lo scudetto di cartone“. Tutti si aspettavano, magari non come prima domanda ma nel corso dell’intervista, una domanda su quanti scudetti avesse vinto a suo avviso la Juve e invece…niente. E in tanti sottolineano: “L’unica e sola domanda da porre” o anche: “Se qualcuno due anni fa mi avesse detto che sarebbe accaduto questo avrei chiamato il 118”.

LE REAZIONI – I fan della Juve non credono ai loro occhi e alle loro orecchie: “Marotta che parla di senso di appartenenza con Conte al suo fianco?” o anche: “Nessuna domanda sulla Juve a differenza di Sarri tartassato da domande sul Napoli. Conferenza stampa da lecchini”. Il paragone con Sarri è quello che fanno in tanti: “La conferenza di Sarri è stata nettamente superiore a quella di Conte. Quella di Sarri è la conferenza di un uomo soddisfatto, che a 60 anni sa di aver raggiunto il traguardo più alto della sua carriera. La conferenza di #Conte è la conferenza di un pagliaccio. Niente di più”, oppure: “A Sarri tra un pò gli intonavano oi vita oi vita mia, qui tutti understatement-style. Può darsi pure che Sarri alla Juve può far più paura di un #Conte all’Inter” e infine:”Interisti… se riuscirà a risollevarvi… ricordatevi che dovrete ringraziare UNO JUVENTINO!”.

SPORTEVAI | 07-07-2019 17:20