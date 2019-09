Tifosi Juve infuriati con Pardo: parole vergognose

La moviola è un argomento spesso spinoso, che facilmente può scaldare gli animi dei tifosi. A volte però succede che possa scatenare polemiche anche quella della giornata precedente, come accaduto nella puntata di ieri sera di Tiki Taka (dedicata al turno infrasettimanale) dove si è tornati sull’episodio riguardante il calcio di rigore negato ad Higuain sabato scorso.

Ordine ammette – Nei minuti finali di Juventus-Verona 2-1 il centravanti argentino ha subito un colpo al volto in area di rigore non sanzionato dall’arbitro e non segnalato dal VAR, con il giornalista Franco Ordine che incalzato da Zampini ha ammesso che fosse da calcio di rigore. A scatenare gli juventini però sonos tate le parole del conduttore Pierluigi Pardo, che ha definito il rigore “comunque ininfluente”.

Il web insorge – Non sono mancate immediate risposte inline dei tifosi bianconeri. C’è chi scrive “Nuova regola: se la Juve è in vantaggio se c’è un rigore a favore non si da perché tanto sarebbe ininfluente. PS se vinciamo anche quest’anno il prossimo non ci fanno più partecipare” e chi invece sottolinea “Ma rigore ininfluente cosa? abbiamo rischiato di prendere il gol del pareggio nel finale, se andavamo 3-1 la partita sarebbe finita!”.

Critiche anche a Cassano – Non è immune da critiche neanche il duo composto da Antonio Cassano e Christian vieri, che hanno definito inesistente questo presunto rigore su Higuain. Su Twitter un tifoso commenta “Ma del resto che cosa vuoi aspettarti da una coppia di interisti? Quest’anno faranno l’impossibile pur di far vincere loro!”.

