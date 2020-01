Tifosi Juve: Li prendete solo da noi e l'ossessionato è Paratici?

C’è chi è preoccupato, chi tira un sospiro di sollievo e chi se la ride da fuori. L’ultima voce di mercato fa scatenare i tifosi di tre squadre sui social. L’infortunio di Zaniolo, operato ieri e fuori gioco fino a fine stagione, ha costretto la Roma a intervenire sul mercato per cercare un altro esterno e il nome più gettonato è quello di Politano.

LO SCAMBIO – L’ex Sassuolo piaceva e piace anche al Milan ma sta prendendo corpo l’idea di uno scambio con l’Inter che porterebbe Politano in giallorosso e Spinazzola alla corte di Conte.

ECCONE UN ALTRO – Spinazzola era stato ceduto dalla Juve alla Roma ma non è mai riuscito a convincere Fonseca. L’idea che un altro ex juventino (anche se “virtuale”) vada ad aggiungersi alla colonia di ex bianconeri dell’Inter sta scatenando l’ironia dei tifosi della Vecchia Signora.

LE REAZIONI – Fioccano i commenti: “Prendono Asamoah poi Marotta che a sua volta porta Conte, vogliono Vidal, Darmian (ogni sessione di mercato degli ultimi 8 anni sempre accostato a Juve) e Spinazzola, qua manca solo che vogliano Agnelli presidente ma al circo dicono che è Paratici quello ossessionato” o anche: “Continua il processo di Juventinizzazione della banda degli onesti…”.

QUI INTER – Perplessi invece i tifosi dell’Inter: “Spinazzola nell’ultimo ano ha cambiato più squadre che giocato partite” o anche: “Santon gioca più di Spinazzola. Serve altro?”, oppure: “Spinazzola sempre rotto ok” .

ALLENAMENTI – La maggioranza dei fan nerazzurri boccia lo scambio:”Spinazzola è un catorcio a livello fisico a questo punto meglio Ashley Young che sarà pure anzianotto ma almeno è integro”, o anche: “Sarà contento il dottor Volpi per l’arrivo di Spinazzola dato che quest’anno non ha avuto un c… da fare, no?!” e infine: “Spinazzola con Pintus non supera nemmeno il primo allenamento”.

QUI ROMA – Arrivano i commenti anche dei romanisti: “Semmai sarà portato a conclusione, lo scambio Spinazzola-Politano sarebbe l’ennesima operazione buona di Petrachi. Sostituire Zaniolo con un giocatore integro, in grado di segnare e confezionare assist. Spinazzola a sinistra non mi ha mai convinto” e infine: “Spinazzola non aveva cominciato male, però probabilmente è successo qualcosa con l’allenatore, soprattutto dopo la partita col Wolfsberger in cui giocò male male”.

SPORTEVAI | 14-01-2020 11:02