Tifosi Juve non perdonano: Non ti giustifichiamo

Prima la fuga dall’Italia senza dare più notizie, poi le indiscrezioni pubblicate da Marca, con le parole (dette nel corso degli anni, ad onore del vero) relative al prurito di lasciare il calcio dopo i Mondiali, al non-rapporto con De Laurentiis e agli screzi con la Juve che lo cedette al Milan per fare “un salto di qualità”, infine le parole del padre che assicura che Higuain in testa ha solo la Juventus. Continua il giallo-Pipita in casa-Juventus e diventa difficile trovare la verità su quanto sta accadendo e su cosa succederà nei prossimi giorni.

Papà Higuain smentisce gli screzi

Parlando a Lmn Jorge Higuain, il vero Pipa (il soprannome era stato coniato per Higuain senior, che pure fu calciatore), ha detto: “Tutto quello che si dice su Gonzalo non è vero. Gonzalo rimarrà alla Juventus, perché ha ancora un anno e mezzo di contratto e lo rispetterà, concluderà il suo ciclo alla Juve previsto dal contratto attuale”.

Poi ha aggiunto: “Posso garantirvi che nella testa di Gonzalo, non c’è di andar via dalla Juve dove è molto amato dalla gente, così come lui ama la società bianconera, la maglia e la tifoseria”.

Lo scetticismo dei tifosi della Juventus sui social

Fioccano le reazioni sui social e la stragrande maggioranza dei tifosi della Juventus non sembra disposta a dar credito a Higuain: “L’atteggiamento di Higuain è ingiustificabile per un professionista, a stagione in corso. Per la Juve è un grave danno se non torna e anche se torna col muso. Come avrebbe detto Marione Mandzukic: no good!”.

Il foglio di via è già pronto: “Ci porti un club che porta i soldini per non fare minusvalenza e poi se ne va” o anche: “Higuain non è all’altezza di Cristiano Ronaldo . Prima se ne fa una ragione e meglio è”.

La sentenza è emessa: “É un miracolo che abbia già fatto quest’anno. Tenuto solo perché difficile da vendere. Spero sia la fine di Higuain alla Juventus” o anche: “Higuain e la dignità dove la metti che dopo che ti hanno cacciato sei ritornato a Torino? Io non sarei più tornato dopo che ti cacciano perchè volevano salire di livello..”.

Higuain può anche ritirarsi per i fan

C’è chi scrive: “Compi 33 anni a dicembre, negli ultimi 15 anni hai giocato nel River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea, il COVIDー19 ti fa paura, tua mamma non sta bene, i soldi non ti mancano, il metabolismo non ti aiuta, ci può stare che anticipi il ritiro” mentre un tifoso rossonero incalza: “E poi dal Milan la pedata te La sei presa tu. Indegno della maglia rossonera”.

Le voci a favore di Higuain

Non manca però chi lo difende: “Higuain è un attaccante fortissimo. Se fosse stato meno emotivo sarebbe stato tra i grandissimi” e infine: “Tifare non vuol dire difendere a spada tratta in tutte le situazioni la società. Higuain è stato trattato in malo modo. Come sono stati trattati in malo modo anche altri negli ultimi anni”.

SPORTEVAI | 27-04-2020 12:04