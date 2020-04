Tifosi Juve ora hanno paura: Se è vero non si può ricominciare

Sono stati tra i primi a darne notizia quando in Italia non era ancora ufficiale e ora sono i primi a confermare la brutta notizia: secondo quanto riferito dalla Spagna Paulo Dybala non sarebbe guarito dal Corona Virus. Come riportato Josep Pedrerol, presentatore di “El Chiringuito de Jugones” il calciatore è risultato ancora positivo al tampone, a 39 giorni dal primo.

Dopo il quarto tampone Dybala ancora positivo

Lo juventino è asintomatico e starebbe bene ma il quarto tampone ha confermato che il giocatore è ancora affetto dal virus. Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali dalla Juventus, ma questa notizia potrebbe far riflettere ancora di più sulla ripresa degli allenamenti. E sui social si scatena di tutto.

Le reazioni dei social alla notizia di Dybala positivo

Fioccano commenti su twitter: “Chissà quanti Dybala ci sono in giro per l’Italia perché i professoroni affermano che dopo 2 settimane passa tutto” o anche: “Dybala non è guarito: quarto tampone ancora positivo. Però dobbiamo ricominciare”.

I tifosi contrari alla ripresa del calcio dopo caso-Dybala

Prevalgono scetticismo e paura: “Dybala di nuovo positivo al tampone per il COVID19. Ma davvero, in questo paese, c’è ancora qualcuno che pensa di riprendere il campionato di calcio?” o anche: “Qualcuno ancora crede che il circo ripartirà ?” oppure “Ciaone campionato”.

C’è chi scrive: “La positività di Dybala al 4° tampone temo possa essere un’altra stangata nei confronti di chi vorrebbe portare a termine la stagione (nazionale ed europea)” e ancora: “Questo vorrebbe dire che il campionato non si riprende più…. E che se dopo due mesi sei ancora positivo questo è proprio un virus terribile”

SPORTEVAI | 29-04-2020 09:32