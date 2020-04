Juventus, Dybala nuovamente positivo al Covid-19

Proprio nel momento in cui il governo è chiamato a decidere se permettere alla Serie A di tornare ad allenarsi e, conseguentemente, a riprendere la stagione, arriva, dalla Spagna, una notizia che non aiuta chi sostiene la ripartenza.

Secondo quanto dichiarato da Josep Pedredol, presentatore de El Chiringuito de Jugones, l’argentino Paulo Dybala sarebbe risultato, nuovamente, positivo al Covid-19. Una notizia che, se confermata, complicherebbe i piani della stessa Joya e, soprattutto della Juventus.

Lo stesso Josep Pedredol sottolinea come Paulo Dybala sarebbe alla quarta positività al virus nel giro di un mese e mezzo. L’argentino sarebbe così costretto a restare in quarantena. L’ennesimo stand-by in attesa di uscire dall’incubo.

Solo qualche giorno fa, Paulo Dybala aveva dichiarato di sentirsi meglio e di essere tornato ad allenarsi. Ora questa notizia dalla Spagna che potrebbe rimettere tutto in discussione, forse anche le scelte del Governo sulla ripresa.

La Lega della Serie A starebbe pressando per convincere il governo a permettere alle squadre di potersi allenare. L’eventuale positività di Paulo Dybala sarebbe un ostacolo in più. Da notare che, al momento, la Juventus non ha pubblicato nessun comunicato ufficiale.

In un recente post, Paulo Dybala si è fatto immortalare mentre palleggia con l’amico pallone: “Missing you”, il suo messaggio diretto. Tanti i tifosi che aspettano di sapere, dallo stesso numero 10 bianconero, se davvero il tampone è risultato nuovamente negativo.

La Lega si riunirà il prossimo 1 maggio per prendere decisioni importanti sul mondo del calcio. Il tutto mentre in Francia si è deciso di annullare la stagione e la Germania punta, giovedì, a “liberare” il massimo campionato tedesco.

SPORTAL.IT | 29-04-2020 08:08