Tifosi Juve, pessimismo e malumore sul mercato

L’intreccio di mercato sta finalmente per dipanarsi. Proprio quando sembrava che, esame d’italiano permettendo, Luis Suarez fosse ormai prossimo al trasferimento in Italia, l’accordo tra Roma e Napoli per il trasferimento di Milik nella Capitale potrebbe aver cambiato ancora una volta le carte in tavola. La svolta tra la serata di ieri e la notte: un eventuale sì dell’attaccante polacco ai giallorossi spingerebbe Dzeko verso la Juve.

Rebus attaccanti, il punto

A fare il punto della situazione ci pensa il super esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul suo sito web: “In queste ore si è ridotta la distanza tra la Roma e il Napoli. I giallorossi hanno presentato un’offerta di circa 25 milioni di euro così composta: 3 per il prestito, 15 per l’obbligo di riscatto e 7 di bonus. Cifre che costituiscono una base d’intesa tra i due club. A Milik, invece, sono stati offerti 5 milioni a stagione per 5 anni: tuttavia manca il sì del giocatore, che non ha (ancora) aperto al trasferimento. Un’eventuale apertura di Milik – da capire se avverrà nelle prossime ore – potrebbe far decollare l’operazione”.

Suarez aspetta e studia

Il terzo incomodo della vicenda è Suarez, che in questi giorni sta finendo di ripassare il suo italiano sui libri in attesa dell’esame in programma giovedì a Perugia, necessario per l’ottenimento del passaporto. Se alla fine la Juve dovesse virare su Dzeko, il Pistolero potrebbe aver studiato…a vuoto. Anche se dalla Spagna continuano ad assicurare che è in atto un vero e proprio braccio di ferro col Barcellona e che l’uruguaiano potrebbe restare pure un’altra stagione all’ombra del Camp Nou, anche se controvoglia, proprio come accaduto con Messi.

Suarez o Dzeko? La scelta dei tifosi Juve

I sostenitori bianconeri non hanno dubbi: il loro centravanti dei sogni è uno soltanto. “Siamo passati da ‘magari Dzeko‘ a ‘ci tocca Dzeko‘ in un mezzo Suarez di tempo”, è la caustica riflessione di Francesco. “Ma se Dzeko va alla Juve, Suarez cosa lo fa a fare l’esame di italiano?”, si chiede Enzo. “Io penso che la Juve abbia più bisogno dei gol di Suarez che altro. Dzeko potrebbe essere utile per il gioco, ma non più di Suarez che negli anni ha fatto vedere che sa anche giocare per la squadra e in più ha nelle gambe quei gol che Dzeko ormai non ha più”, assicura Andrea. E qualcuno se la prende con Paratici: “Ricapitolando: hai in mano Dzeko da un mese, aspetti Suarez per poi tornare sul bosniaco che, nel migliore dei casi, avrai a disposizione a pochi giorni dall’inizio del campionato, avendo così perso 25 giorni. Se così fosse Paratici è da mandare via a pedate”.

SPORTEVAI | 15-09-2020 09:03