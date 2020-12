Tifosi Juve sempre più giù: “È la sua peggior gara”

Dopo il tracollo con la Fiorentina sono molti i tifosi della Juventus a dirsi delusi dalla prestazione offerta dalla squadra, soltanto nascosta dagli errori dell’arbitro La Penna. In particolare, i supporter bianconeri si dicono preoccupati della prestazione della difesa e di Leonardo Bonucci, per molti l’assoluto peggiore in campo ieri sera all’Allianz Stadium.

Bonucci nel mirino dei tifosi bianconeri

Bonucci è da tempo nel mirino di una parte dei tifosi della Juve, che lo ritengono l’anello debole della linea difensiva, pur apprezzando le sue qualità in fase di impostazione, oltre all’abilità sui calci piazzati, sempre molto utile in attacco. Stavolta, però, il web non trova scusanti alla prova del difensore. “Bonucci andava sostituito a fine primo tempo. Disastroso”, il commento su Twitter di Cosimo. “La Gazzetta l’ha paragonato a Sergio Ramos… roba da matti”, aggiunge Cristiano.

Nel commentare la prestazione della Juventus sul suo profilo, anche Tancredi Palmeri critica aspramente Bonucci e lancia un sondaggio ai suoi follower: “Peggior partita di Bonucci con la Juventus dal 2011 ad oggi? O peggio Cardiff?”, scrive il giornalista, alludendo alla sconfitta in finale di Champions League contro il Real Madrid.

“Ce ne sono state di partite brutte di Bonucci. Troppo riduttivo, penso, guardare l’ultima o la più famosa”, la risposta dello juventino Marco. “Il difensore più sopravvalutato della storia del calcio”, commenta Ludovico. “Almeno a Cardiff aveva contro giocatori forti”. aggiunge Paolo.

Le colpe di Pirlo

E naturalmente anche i tifosi di altri squadre vanno all’attacco. “Era impegnato a spostare gli equilibri, dai..”, ironizza Marpy, ricordando la celebre frase pronunciata dal difensore quando approdò al Milan.

Ma per King, tifoso juventino, la prestazione del difensore si spiega con le scelte dell’allenatore. “Tenendo da parte La Penna, penso che Pirlo ha voluto strafare, non puoi chiedere a un Bonucci ormai a fine carriera di stare alto visto che non ci riesce”.

