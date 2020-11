Tifosi Juve si consolano: Fortuna che Cr7 s'è fatto male

Un gol, una traversa e la solita grinta. Se qualcuno aveva ancora dei dubbi ha avuto l’ennesima conferma. Una cosa è la Juve senza Ronaldo, quella che pareggia anche con le piccole, altro è la squadra bianconera con Cr7 in campo. Le partite con Spezia, Ferencvaros e Lazio sono più che prove. Ronaldo resta l’anima di questa Juventus ma il fuoriclasse portoghese non ha finito la partita oggi all’Olimpico. Pirlo ha dovuto richiamarlo in panchina per una botta, schierando Dybala e si è visto Cr7 mettersi il ghiaccio sulla parte dolente. Senza Ronaldo è arrivato il pari della Lazio allo scadere, solo un caso?

Per i tifosi della Juve ko Cr7 non preoccupa

Ci sarebbe di che preoccuparsi, eppure paradossalmente i tifosi della Juve sono quasi contenti dell’infortunio di Ronaldo. Il motivo? Non sembra niente di particolarmente grave ma questo problema potrebbe impedirgli di andare in nazionale per rimanere a Torino.

Sui social arrivano commenti in fotocopia: “Speriamo che Ronaldo salti la Nazionale” o anche: “Comunque se per il problema alla caviglia Ronaldo non può andare via con la nazionale è solo un bene” oppure: “LA CAVIGLIA DI RONALDO NON VA IN NAZIONALE. STO GODENDO”.

I tifosi hanno occhi solo per lui: “Ci manca solo che lo sparano oggi a Cr7” e ancora: “Voleva rimanere in campo nonostante la botta alla caviglia. Che mentalità. Che testa”.

Le urla di Pirlo scatenano ironia dei fan

Da segnalare anche l’ilarità dei tifosi quando hanno sentito le richieste urlate da Pirlo a Kulusevski: “Pirlo che urla “Stretto Kulu!!” è il top” o anche: “Sempre meglio “Stretto Kulu!” che a “Kulu stretto!” e infine: “Stretto Kulu” (in entrambi i sensi) quando prende palla Luis Alberto, immagino”.

SPORTEVAI | 08-11-2020 14:27