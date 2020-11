LIVE LAZIO - JUVENTUS 0-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori11:58

All’Olimpico, tutto pronto per Lazio-Juventus, incontro valevole per la settima giornata di Serie A.11:58

La squadra di Simone Inzaghi, dopo la vittoria esterna contro il Torino, affronta la Juventus tra le mura amiche.11:59

La Lazio ha subito almeno 12 gol nelle prime sei partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 1992/93 (14 in quel caso).11:59

La Juventus ha segnato 14 gol in questo campionato; nelle precedenti 12 stagioni di Serie A, soltanto due volte i bianconeri avevano realizzato almeno altrettante reti dopo sei gare: 18 nel 2017/18 e 15 nel 2012/13.11:59

Ecco le formazioni. 3-5-2 per la Lazio: Reina - Luiz Felipe, Acerbi, Radu - Marusic, Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic-Savic, Fares - Correa, Muriqi. A disposizione: Alia, Patric, Andreas Pereira, D. Anderson, Armini, Hoedt, Parolo, Lazzari, Furlanetto, Akpa Akpro, Moro, Caicedo.12:04

4-4-2 per la Juventus: Szczesny - Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo - Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Frabotta - Morata, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Portanova, Bernardeschi, Arthur, McKennie, Portanova, Dybala.12:14

Inzaghi, nonostante le assenze di Strakosha, Leiva ed Immobile, ripropone il consolidato 3-5-2 con Correa ad accompagnare Muriqi nel reparto offensivo. Il centrocampo biancoceleste è guidato da Cataldi con Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai suoi lati e le fasce laterali occupate da Fares e Marusic. Inoltre, in difesa, Luiz Felipe affianca Acerbi e Radu davanti a Reina.12:13

Pirlo, dopo la vittoria esterna contro lo Spezia, opta per la coppia offensiva formata da Cristiano Ronaldo e Morata. Il centrocampo è confermato rispetto alle attese con Bentancur e Rabiot in mediana e i giovani esterni Kulusevski e Frabotta. In difesa, Demiral sostituisce l'infortunato Chiellini e viene posizionato con Bonucci al centro della difesa con Cuadrado e Danilo come terzini. 12:17

Inizia il primo tempo di LAZIO-JUVENTUS. Dirige la sfida l’arbitro Davide Massa della sezione AIA di Imperia.12:32

2' Cross basso dalla sinistra di Fares per l'inserimento a centro area di Muriqi. Bonucci interviene anticipando l'attaccante albanese della Lazio.12:35

5' Iniziativa di Frabotta sulla fascia sinistra. La difesa biancoceleste riesce a recuperare palla senza alcuna difficoltà.12:37

6' Luis Alberto innesca Marusic sulla destra che crossa di prima intenzione. Il passaggio rasoterra del laterale serbo finisce direttamente tra i piedi di Demiral.12:40

8' Ripartenza della Juventus con Rabiot. Il centrocampista francese innesca Ronaldo che entrato in area dalla sinistra, si accentra e calcia. La conclusione debole dell'attaccante portoghese viene neutralizzata da Reina.12:41

11' Conclusione dalla distanza di Rabiot. Reina si distende alla sua sinistra e blocca la palla.12:44

14' Calcio d'angolo dalla sinistra in area di Luis Alberto. La Lazio spreca l'occasione con lo spagnolo che sbaglia completamente il cross.12:46

15' GOL! Lazio-JUVENTUS 0-1! Rete di Ronaldo. Cuadrado guadagna il fondo sulla destra e la mette in mezzo per l'accorrente Cristiano Ronaldo. Il portoghese deposita la palla in fondo alla rete dal limite dell'area piccola sul perfetto cross del laterale colombiano.



17' Cristiano Ronaldo ha segnato in ciascuna delle sue prime quattro partite di questo campionato; nell’era dei tre punti a vittoria, solo un giocatore della Juventus ci sera riuscito: Paulo Dybala nel 2017/18.12:50

19' Correa calcia dal limite dell'area di rigore. Il pallone finisce ben distante dalla porta difesa da Szczesny.12:51

21' Radu premia l'inserimento di Milinkovic-Savic sul secondo palo. Il centrocampista serbo svetta facendo la sponda a centro area per Muriqi. L'attaccante albanese sfiora il pallone che termina la sua corsa oltre la linea di fondo campo.12:55

24' Luis Alberto prova a penetrare in area di rigore. Demiral chiude il centrocampista spagnolo scagliando la sfera di gioco in rimessa laterale.12:57

27' In questa fase di gara, la Lazio cerca di gestire la palla alla ricerca di spazi nella trequarti avversaria. Per ora, la squadra di Pirlo si difende con ordine sventando le iniziative offensive biancocelesti.13:01

30' Rabiot prova il filtrante per Morata. Luiz Felipe interviene al limite della propria area di rigore anticipando l'attaccante spagnolo della Juventus.13:07

31' Correa, servito al limite dell'area da Luis Alberto, dopo essersi liberato con un paio di finte di Demiral, calcia rasoterra. La conclusione della punta argentina biancoceleste è troppo debole e centrale per poter impensierire Szczesny.13:04

32' Calcio d'angolo dalla sinistra in area di Cuadrado. Reina esce e rinvia di pugno la palla in rimessa laterale.13:05

35' La Lazio fatica a creare occasioni degne di nota. I biancocelesti non riescono ad innescare ne Luis Alberto ne Correa.13:08

37' Cristiano Ronaldo, innescato sulla trequarti da Bentancur, arriva fino al limite dell'area e calcia rasoterra sul primo palo. La palla finisce direttamente sull'esterno della rete.13:11

40' Fares prova il traversone dalla fascia sinistra in area. L'esterno ex Spal sbaglia completamente la misura del passaggio mandando il pallone sul fondo.13:14

43' Contropiede della Juventus orchestrato da Morata che serve Kulusevski al limite dell'area. Lo svedese trova Ronaldo in area che si accentra e calcia cogliendo il palo alla sinistra di Reina. Juventus vicinissima al raddoppio.13:16

45' L'arbitro concede un minuto di recupero.13:17

45'+1' AMMONITO Cataldi. Il centrocampista laziale abbatte Kulusevski al limite dell'area di rigore.13:18

45'+2' Punizione dal limite dell'area di Ronaldo. Il portoghese calcia potente ma centrale trovando l'ottima risposta dI Reina.13:20

45'+3' Fine primo tempo di LAZIO-JUVENTUS: 0-1. All'intervallo, la Juventus conduce per 1-0 sulla Lazio grazie al gol di Cristiano Ronaldo.13:21