15-08-2022 11:06

Alla fine del mercato mancano ancora due settimane che si preannunciano di fuoco per la Juventus che deve ancora completare la rosa. Troppi i ruoli scoperti, dall’attaccante vice-Vlahovic al regista, dal terzino sinistro ad un altro centrocampista ma per i tifosi il grande rimpianto si chiama Niccolò Zaniolo. Devastante ieri il talento della Roma nella gara con la Salernitana.

Zaniolo ha perso 7 chili ed è rinato

Il fantasista giallorosso all’Arechi è entrato nel gol di Cristante, avrebbe potuto segnare in più occasioni e stava per servire l’assist dello 0-2 a Dybala. E’ rimasto in campo per 78 minuti, ha un fisico perfetto, asciutto e scolpito, ottenuto grazie al duro lavoro svolto durante la preparazione estiva, nella quale ha perso 7 chili. Il suo futuro è ancora in bilico, in realtà, stando a quanto ha detto il ds della Roma Pinto e c’è chi ancora lo sogna in bianconero.

I tifosi della Juve vogliono Zaniolo ora o l’anno prossimo

Sui social i tifosi della Juve sono rimasti a bocca aperta a vederlo giocare: “Comunque Zaniolo mi piace da morire. Sogno che il sostituto di Di Maria l’anno prossimo sarà lui a parametro zero”, oppure: “Juve, Qualcuno vada a prendere Niccoló Zaniolo non vi preoccupate poi a pagare anticipa Ezio Greggio ma andate a prenderlo” e ancora: “Zaniolo è impressionante. Portatelo a Torino”.

C’è chi scrive: “Questo Zaniolo farebbe comodo a tutte le queste europee.. Che condizione stratosferica..Assurdo”, oppure: “Scusa Juve, avevi iniziato a trattare Zaniolo , puoi farci la cortesia di portarlo a Torino ? No perché serve, in condizione è devastante” e ancora: “Io non so se esista davvero una trattativa per Zaniolo, ma può essere che la Juventus prima di affondare il colpo lo voglia vedere all’opera nelle prime di campionato per rendersi conto delle sue condizioni fisiche?”.

Per i tifosi della Roma Zaniolo non si tocca

Ovviamente sulla sponda romanista la musica è diversa: “Zaniolo è sempre stato questo, ma a quanto pare dopo 2 gravi infortuni avevate fretta di vederlo magro e correre a 100 km/h” e poi: “Zaniolo è il fuoriclasse della Roma” oppure: “Durante i suoi strappi, mi ricorda molto di più quello dei primi tempi” e ancora: “Ma non doveva essere già della Juve?” e ancora: “Se Zaniolo impara ad alzare la testa passandola di più ai compagni, non esiste Dybala o Pellegrini che tenga: nella Roma lo spartito lo cambia lui quando e come vuole” e infine: “Zaniolo quando capirà che non può insistere in una giocata che li è riuscita, diventerà veramente un fuoriclasse. Neymar, Mbappè, Benzema, Messi,sono di un altro livello. Luii “ancora” no…”.

