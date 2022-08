Roma: Mourinho trova il jolly, la Salernitana va ko. Le pagelle

14-08-2022 22:40

La Roma di José Mourinho parte con il piede giusto in Serie A: i giallorossi piegano per 1-0 in trasferta la Salernitana, è decisiva una rete al 33′ di Cristante. Capitolini ancora in fase di rodaggio ma con uno Zaniolo già in grande condizione, anche se troppo sprecone sotto porta. Dybala colpisce un palo e deve rimandare l’appuntamento con il primo gol in giallorosso.



Salernitana-Roma, a Mourinho basta un tiro deviato di Cristante

Primo tempo a buon ritmo, i giallorossi sfiorano il vantaggio più volte con Zaniolo, straripante ma poco freddo davanti alla porta, e lo trovano al 33′ grazie ad una conclusione da fuori area di Cristante: la deviazione involontaria di Coulibaly spiazza Sepe. A vantaggio acquisito la Roma gioca più sciolta e sfiora il raddoppio prima dell’intervallo al 44′, quando Dybala colpisce il palo su splendida imbeccata di Zaniolo.

Nella ripresa la Roma cerca di sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari sbilanciati per chiudere la partita: al 57′ Dybala ha una buona chance ma incrocia troppo il sinistro. Mourinho vede i suoi soffrire e decide di cambiare modulo, inserendo Matic per una punta, Abraham. Gara senza più sussulti fino al triplice fischio.

Salernitana-Roma, come ha arbitrato Sozza

La partita è intensa ma corretta: nel primo tempo nessun episodio controverso e nessuna decisione problematica per l’arbitro Sozza della sezione di Seregno, che commina ben tre cartellini gialli ai giocatori della squadra di casa. Nella ripresa Mazzocchi cade nell’area dei capitolini dopo un contatto con Karsdorp, Sozza fa bene a lasciar proseguire. Giusto annullare il gol di Wijnaldum nel finale per fuorigioco.

Salernitana-Roma, il tabellino

Salernitana-Roma 0-1

Gol: 33’ Cristante

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Kastanos (54’ Ribery), Coulibaly (72’ Kristoffersen), Vilhena, Mazzocchi (62’ Sambia); Bonazzoli, Botheim (62’ Valencia). All. Nicola.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala (88’ El Shaarawy), Zaniolo (78’ Wijnaldum); Abraham (68’ Abraham). All. Mourinho.

Salernitana-Roma, i migliori e i peggiori

Zaniolo 7: il gioiello giallorosso è già in grande condizione, manca di lucidità sotto porta ma è un vero trascinatore

Dybala 6.5: l’ex Juve va a sprazzi, sfiora il vantaggio colpendo un palo nel primo tempo. Ancora da affinare l’intesa con i compagni

Abraham 6: la punta svaria molto, ma punge poco in attacco

Spinazzola 6,5: grande spinto sulla fascia, sta crescendo di condizione

Smalling 6,5: una sicurezza in difesa, dalle sue parti non passa nulla

Cristante 7: frangiflutti a centrocampo, corona la sua prestazione con un gol da tre punti

Sepe 6,5: non può nulla sul gol di Cristante, decisivo in altre due occasioni

Fazio 5,5: in grande difficoltà, non riesce a contenere gli attaccanti giallorossi

Botheim 5: non si vede quasi mai

Candreva 6: tra i più positivi dei suoi ma manca ancora l’intesa con i compagni

