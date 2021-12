Tifosi Juventus, dietrofront a metà sull'oggetto misterioso

19-12-2021 11:50

La stagione della Juventus sta vivendo tra molti alti e bassi. Tanti giocatori che dovevano risultare decisivi alla fine sembrano diventati dei bersagli con molti tifosi pronti a scaricarli già nel mercato di gennaio. Se le situazioni legate a Rabiot e Ramsey, sembrano ormai delineate, con i due giocatori che potrebbero partire già a gennaio completamente diverso il caso di Federico Bernardeschi.

Il lavoro di Allegri su Bernardeschi

Tra i meriti di Massimiliano Allegri al suo ritorno sulla panchina della Juventus c’è senza dubbio quello di aver messo Federico Bernardeschi in condizioni di essere un giocatore importante per la squadra. L’ex Fiorentina, reduce dalla vittoria all’Europeo con la nazionale, stava vivendo una situazione molto complicata all’interno del suo club.

I tifosi bianconeri, infatti, non gli hanno mai risparmiato critiche soprattutto nei confronti del suo atteggiamento in campo. Bernardeschi era arrivato in bianconero con le aspettative di diventare un giocatore determinante per la Vecchia Signora ma non è riuscito mai a esprimere tutte le sue potenzialità.

Bernardeschi: il dietrofront dei tifosi

Tra qualche mese scadrà il contratto tra il calciatore e la Juventus. I bianconeri, fino a qualche mese fa, sembravano decisi a non rinnovarlo ma nelle ultime partite l’attaccante ha dimostrato di essere molto utile alla causa così come nella gara di ieri sera in cui ha sfornato un assist delizioso per il gol del vantaggio di Alvaro Morata.

Sui social, il rinnovo viene ancora escluso, ma i tifosi rendono merito al giocatore: “Sta oggettivamente giocando bene. Emblematico il recupero difensivo. E’ sicuro di sè”, commenta Ledbowski. Mentre Gianpaolo scrive: “Se l’assist di Bernardeschi a Morata fosse partito dal piede di Cancelo se ne sarebbe parlato per 6 mesi minimo”. Anche Guiventino la pensa allo stesso modo: “Sono sei mesi che è tornato un giocatore di calcio. Ammettere l’evidenza non fa mai male”.

