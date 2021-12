Juventus: Champions League possibile, i numeri dei bianconeri

19-12-2021 09:09

Dopo un orrido inizio di campionato, la Juventus sta recuperando terreno e, dopo la vittoria ai danni del Bologna, il quarto posto, l’ultimo utile per entrare in Champions League, non sembra impossibile.

Juventus da Champions, difesa impenetrabile

La Juventus si sta ritrovando, soprattutto a livello difensivo. Anche contro il Bologna (battuto per l’11° volta consecutiva in campionato), i bianconeri non hanno subito gol. Si tratta del quinto cleen sheet nelle ultime sette gare. In questo momento, nessuna squadra ha mantenuto la porta inviolata in più occasioni della Juventus (cinque, al pari dell’Inter) da inizio novembre ad oggi nei cinque grandi campionati europei. Merito di Max Allegri che ha finalmente trovato il modo per blindare la retroguardia della Vecchia Signora. Il duo Bonucci-De Ligt funziona, con Giorgio Chiellini pronto a dare una mano quando serve. L’inserimento sulla fascia di Luca Pellegrini sta dando i suoi frutti. La Juventus è più solida e meno incline all’errore. La Vecchia Signora è, al momento, la terza miglior difesa del torneo (17 gol subiti), dietro solo a Napoli (una gara in meno) e Inter.

Juventus da Champions, il ritrovato attacco

Max Allegri sa che, per la sua Juventus, la presenza di Paulo Dybala è fondamentale. Purtroppo, l’argentino è spesso costretto ai box, a causa dei tanti problemi fisici che lo stanno condizionando da tempo. Per fortuna della Juventus, Alvaro Morata si è svegliato al momento giusto. Quello contro il Bologna, è stato il quinto gol in campionato dello spagnolo (sette stagionali). Era dal maggio 2017, che l’attaccante bianconero non segnava in tre gare esterne consecutive. Con un Alvaro Morata così decisivo, l’attacco bianconero è più efficace. Merito anche di Federico Bernardeschi, sempre più utile alla causa. Il feeling con Alvaro Morata è speciale: tre degli ultimi quattro assist di Federico Bernardeschi in Serie A sono stati per una rete di Álvaro Morata. Non è un attaccante ma Juan Cuadrado è un’altra arma efficace. A Bologna, il colombiano ha segnato il suo quarto gol in questa Serie A, eguagliando il suo miglior bottino in un singolo campionato con la maglia bianconera (quattro reti anche nel 2015/16 e nel 2017/18).

Juventus da Champions, il quarto posto non è lontano

In attesa di sapere come finirà la sfida Milan-Napoli, la Juventus è tornata a -5 dal quarto posto, l’ultimo utile per un pass per la prossima edizione della Champions League. Un distacco decisamente recuperabile, soprattutto se il cammino dei bianconeri sarà quello delle ultime settimane. Prima sella sosta, la Juventus ospiterà il Cagliari, squadra in un momentaccio, mentre, alla ripresa, ci saranno due big match decisivi forse per colmare il gap con le prime, ovvero le sfide con Napoli e Roma. Max Allegri, dato per spacciato qualche settimana fa, è pronto a rientrare in corsa per un posto Champions.

Juventus da Champions, numeri in breve

* 17 – I gol subiti dalla Juventus in questo campionato

* -5 – il distacco dal quarto posto in classifica

* 11 – le vittorie consecutive contro il Bologna in campionato

* 7 – le reti stagionali di Morata

* 5 – i cleen sheet nelle ultime sette gare

* 3 – le marcature consecutive di Morata in trasferta

