Tifosi Milan dicono sì al ritorno del guerriero: Ci serve

E’ il momento di comprare, adesso. Assorbita la botta per gli addii di Donnarumma prima e Calhanoglu poi, fuggiti via lasciando solo risentimenti e zero euro in cassa, i tifosi del Milan aspettano qualche colpo. Finora è arrivato Maignan ed è stato riscattato Tomori ma serve qualche nuovo arrivo per rinforzare la rosa e dall’Inghilterra arriva la voce, confermata anche dai media italiani, di un interessamento di Maldini per tre giocatori del Chelsea. Si tratta di Giroud, nome che gira da tempo, di Ziyech e di una vecchia conoscenza come Bakayoko, tornato alla base dopo l’avventura poco felice a Napoli.

I tifosi accoglierebbero con favore il ritorno di Bakayoko

Una frangia di fan si espone nel dirsi contraria alle minestre riscaldate ma Bakayoko ha lasciato ricordi positivi in rossonero e la maggioranza lo riabbraccerebbe a braccia aperte: “Seriamente ci sono milanisti che si lamentano di una possibile maxi operazione Bakayoko-Giroud-Ziyech ? Ma siete pazzi? Ci servono tutti! Giroud perchè porta esperienza, Ziyech perchè tra esterno e trequarti siamo messi male e baka perchè serve vice Kessie quando lui sarà in Africa” o anche: “A Milano riecheggia il coro: “Bakayoko Bakayoko lotta per la maglia e per il diavolo”.

C’è chi scrive: “dai oh, fatelo tornare. So 2 anni che ci prova. Se non è milanismo questo” oppure: “Bakayoko è un po’ bollito, ma darebbe una mano a Kessiè” o anche: “Secondo me l’unico modo per avere possibilità di realizzare questo capolavoro è acquistare a titolo definitivo Bakayoko, in scadenza tra un anno” e poi: “al posto di Meite tutta la vita”. Infine la chiosa ironica: “Il Milan sta per riprendere Bakayoko nodo della trattativa i tacchi a spillo con i quali dovrà giocare”.

SPORTEVAI | 23-06-2021 10:55