Milan, i tifosi non perdonano: l’hashtag diventa virale

Il secondo tradimento. Qualcuno lo ha definito così. I tifosi del Milan hanno vissuto un’estate piuttosto complicata con Gigio Donnarumma, prima e ora con Hakan Calhanoglu. Due situazioni simili ma che allo stesso tempo presentano molti punti di differenza, e il livore nei confronti del trequartista turco sembra essere anche maggiore di quello riservato al portiere.

L’annuncio dell’Inter

La notizia era nell’aria già da qualche giorno ma nella giornata di ieri prima un indizio social poi il comunicato ufficiale hanno sancito il passaggio di Calhanoglu che ha firmato un contratto con l’Inter fino al 2024. Una notizia accolta con grande rabbia dai fan rossoneri che hanno lanciato su Twitter, riuscendo a portarlo in tendenza, un hashtag decisamente cattivo nei confronti del calciatore turco.

Addio da dimenticare

Se molti tifosi avevano capito (ma non perdonato) l’addio di Gigio Donnarumma attirato da una proposta da 12 milioni del PSG, fanno più fatica ad accettare la scelta di Calhanoglu che all’Inter dovrebbe guadagnare solo 500mila euro in più rispetto al contratto che lo legava ai rossoneri, ed oltre ad andare in una squadra “nemica” lo fa dopo un’esperienza al Milan in cui i fan lo hanno supportato anche quando le cose non andavano bene.

La rabbia dei social

Molti dei commenti che popolano i social sono assolutamente irripetibili nei confronti del giocatore. Altri invece spiegano il perché della delusione: “Aveva un carattere fragile, tanta insicurezza, problemi di testa e grane con lo spogliatoio. Per essere andato all’Inter deve aver sofferto davvero tanti in questi anni perché è chiaro che sia solo una ripicca nei confronti del Milan e forse per evitare un trasloco”. E ancora: “Non mi voglio esprimere su di lui ma i tifosi del Milan si sono stufati di calciatori mercenari. Per fortuna in società abbiamo una persona serie come Maldini”.

Tra i tifosi c’è anche chi non considera la partenza del giocatore come una grave perdita per la squadra di Pioli:; “Non è una grande perdita per noi ma fa riflettore su quanto i giocatori oggi siano degli enormi mercenari, i colori non contano nulla”. Ma i commenti negativi non sono rivolti solo al calciatore ma anche all’Inter e ai suoi fan: “Immagine di essere un tifoso interista e di essere contento per l’arrivo di Calhanoglu a 5 milioni + 1 di bonus mentre stai perdendo il tuo miglior esterno e il tuo miglior attaccante”.

SPORTEVAI | 23-06-2021 08:41