Tifosi Milan trovano lato positivo infortunio Leao

Il dazio alle nazionali ognuno lo paga a modo suo: o vedendosi tornare giocatori col Covid – come è capitato anche al Napoli con Hysaj – o con qualche infortunato più o meno di lusso. E succede praticamente a tutti. Nel caso del Milan Pioli perde uno dei suoi attaccanti, ovvero Leao. Nel match con il Portogallo Under 21 contro l’Olanda, il giovane attaccante rossonero ha riportato una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia destra. Leao tra dieci giorni avrà un nuovo controllo medico ma intanto è out proprio nel momento più caldo della stagione.

Pellegatti incorona il vice-Leao

Anche Carlo Pellegatti è dispiaciuto per questo infortunio. La storica voce di Milan Channel sul suo canale youtube dice: “Se tutto andrà bene Leao tornerà per il match contro lo Sparta Praga del 10 dicembre, tra 20 giorni. Non ci voleva ma penso che possa scattare l’ora di Hauge”.

Pellegatti aggiunge: “Il principe dei fiordi sa adattarsi bene giocando defilato a sinistra per poi accentrarsi, è un giocatore che voglio scoprire di giorno in giorno, importante, di cui è sempre parlato bene sia col Bodoe Glimt che in Nazionale. E’ la sua opportunità”.

I tifosi fremono per vedere Hauge titolare

La stessa attesa vale per i tifosi del Milan che sul web trovano come consolarsi per il ko di Leao: “E’ arrivato il momento di dare la giusta possibilità ad Hauge di far vedere le sue qualità” o anche: “Speriamo di vedere Hauge…ma ho la sensazione che sia vittima di gerarchie….” oppure: “Mettiamola così : meglio il vichingo che Leao che quando gioca sembra sempre arrabbiato…”.

E’ un coro di sì per il talento norvegese: “Vedremo il nostro gioiellino norvegese full-time ! È arrivato il suo tempo” o ancora: “Più spazio ad Hauge e Colombo anche perché Ibra non può giocare tutte le partite 90 minuti ogni 3 giorni”. C’è chi si sbilancia in paragoni eccessivi: “Hauge, è il nuovo Kakà, vedrete che non uscirà più di squadra” e chi infine non vede l’ora: “Ma bisognava aspettare l’infortunio di Leao per vedere (forse) Hauge? Hauge deve giocare spesso anche a destra”.

SPORTEVAI | 20-11-2020 10:15