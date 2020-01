Tifosi Napoli furiosi: Guarda caso salta proprio questa gara

Ufficialmente non è convocato per la gara di domani sera contro l’Inter per un problema muscolare ma il forfait di Dries Mertens, che addirittura se ne è tornato in Belgio, non convince tutti. Non si è ancora risolta la grana rinnovo, con De Laurentiis disposto a pagarlo oltre 4 milioni all’anno per altre due stagioni e diversi club che gli fanno la corte. Davvero Mertens è tornato a casa per motivi fisici?

LA SCELTA – Tra le società che lo hanno cercato c’è proprio l’Inter, avversaria di domani sera, ed ecco che sui social sono partite le prime illazioni e i commenti di delusione.

COME ICARDI – C’è chi scrive: “A Mertens sta venendo il morbo di Icardi. Problemini fisici (non ben identificati) e il belga vola in patria tirandosi fuori dalla lista convocati per il big match con l’Inter. Avventura al Napoli arrivata alle fasi finali”.

LA DELUSIONE – Fioccano commenti depressi: “Ditemi quello che volete, ma lui per me che lo ho sempre osannato, è una delle più grandi delusioni, di quelle che fanno tanto male” o anche:”Uno che in passato ha giocato male apposta è capace anche di inventarsi un malanno per non giocare contro la sua eventuale futura squadra!”, oppure: “Chi sa quali casini ci sono sotto”.

OUT – Molti tifosi ritengono che ormai Mertens sia a un passo dall’addio: “Mettetevelo in testa Mertens ha firmato con l’Inter” oppure: “Spero che tu te ne vada già a gennaio non voglio più vederti ne a te ne a quegli altri 4 mocciosi , tutti via !”.

BOCCIATO – Arrivano reazioni sdegnate: “Ormai è fuori dal progetto tecnico, tattico ed emotivo. Spiace per tutto quello che ha dato, ma guardiamo avanti con chi ci crede ancora”, oppure: “Via i rivoltosi. Abbiamo bisogno di gente che davvero mette la squadra al primo posto” e ancora: “Ma poi non e disponibile non si sa per cosa, e se ne torna in Belgio??? Una delle più grandi delusioni di quest’anno”.

FEDELISSIMI – Non mancano i fedelissimi che continuano a fidarsi di Mertens: “Può anche essere andato in Belgio per motivi personali, che ovviamente non conosciamo. Fino a prova contraria è stato autorizzato a partire. Evitiamo di gettare benzina sul fuoco. Ci facciamo male da soli” e infine: “Rispettate Mertens per ciò che ha dato negli anni al Napoli così come Callejon“.

SPORTEVAI | 05-01-2020 10:53