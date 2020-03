Tifosi Napoli: “Sarebbe una beffa, ribelliamoci”

Tante partite da recuperare, un calendario zeppo di impegni e gli Europei che incombono in estate. Dopo i rinvii dovuto all’emergenza coronavirus, il calcio italiano va a sbattere contro un vero e proprio rebus rappresentato dalla formulazione di un nuovo programma di partite per i prossimi mesi.

Problema Coppa Italia

Il problema principale, al momento, è rappresentato dalle semifinali di ritorno di Coppa Italia, al punto che diversi quotidiani sportivi hanno avanzato l’ipotesi che il trofeo tricolore possa concludersi con una Final Four da disputare in estate, dopo gli Europei.

Una soluzione che ha mandato su tutte le furie i tifosi del Napoli, unica squadra a vincere la semifinale di andata – per di più in casa dell’Inter – mentre Milan e Juventus hanno pareggiato a San Siro.

Le reazioni dei tifosi

“Non esiste – commenta Filippo su una delle pagine Facebook dedicate al tifo azzurro – ADL eventualmente si farà sentire”. Lo stesso augurio se lo fa Antonio: “Spero che De Laurentiis si faccia sentire, all’andata abbiamo vinto!”.

Altri tifosi, come Angelo B., annunciano di essere pronti ad andare a protestare a Roma: “Non abbiamo fatto nulla quando esplicitamente Orsato & co. ci hanno fregato un campionato… Stavolta andremo sotto la Federcalcio a farci sentire”. Ci sono anche tifosi che, invece, si mostrano del tutto scettici rispetto ad una soluzione del genere. “E secondo voi Agnelli accetterebbe di azzerare la semifinale dopo aver pareggiato a Milano? – domanda Angelo C. – Questa proposta è nata solo per alimentare polemiche e click perché è impensabile annullare una gara regolarmente disputata”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Pasquale: “Ma è impossibile una cosa del genere, non si possono cambiare le regole in corso con due semifinali già giocate. Credete nelle favole”.

SPORTEVAI | 06-03-2020 09:57