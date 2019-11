Tifosi Napoli su arbitro San Siro: vogliono farcela pagare

Sabato torna il campionato e lo fa con un match dal sapore antico fra due squadre in difficoltà che cercano punti per rialzarsi. Il Napoli proverà a espugnare San Siro, ma dovrà farlo contro un Milan che perlomeno a livello di gioco sembra aver fatto importanti passi avanti. Per dirigere l’incontro è stato designato Daniele Orsato della sezione di Schio, una scelta di Rizzoli che sta facendo discutere da entrambe le parti del tifo.

Non si dimentica – I tifosi partenopei hanno ancora nella memoria los ciagurato arbitraggio di Inter-Juventus di due anni fa, che a detta di molti costò lo scudetto agli azzurri. Su Twitter infatti si legge “Dopo quanto ci ha fatto non avrebbero dovuto mandarcelo mai più” e anche “Allora sabato mi aspetto una tripletta di Orsato”.

Richiesto da Ancelotti – Paradossalmente però proprio lo sfogo di Ancelotti aveva fatto intendere che l’allenatore napoletano avrebbe gradito uno fra Orsaro e Rocchi, venendo in qualche modo accontentato. E la cosa non è piaciuta ai milanisti, che invece commentano con “Ancelotti piange e subito gli mandano Orsato. Mi gioco tutto che sabato daranno un rigore al Napoli” e con “Gli altri si lamentano e subito hanno gli effetti desiderati. Noi invece sempre muti, mi raccomando, sempre muti”.

Numeri mediocri per entrambe – Se lasciamo parlare le statistiche si nota che in realtà entrambe le squadre non abbiano avuto prorpio vita facile con Orsato. 27 i precedenti con i rossoneri, con 9 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte.Mmentre sono ben 42 le gare dirette dal fischietto veneto con il Napoli, con 15 vittorie, 14 pareggi e 13 sconfitte.

SPORTEVAI | 21-11-2019 10:46