Tifosi negli stadi, la classifica in Europa: Inter e Milan in top-10, male la Juve

26-09-2022 14:27

Il sito tedesco Die Falsche 9 ha stilato una speciale classifica degli stadi dei top 5 campioni europei con la media spettatori più alta in questo avvio di stagione. Quasi tutti gli stadi più popolati ovviamente sono nelle prime divisioni tra i 72 in classifica, con ben 58 che appartengono a questa categoria. 11 sono quelli delle seconde divisioni, solo tre per le terze divisioni.

Nelle prime 16 ben sei sono inglesi, ma a comandare sul podio sono Barca, Borussia e Bayern. Particolare l’assenza del Real Madrid in top-10 a causa dei lavori di ristrutturazione del Bernabeu, così come quelle di City e Liverpool.

Guardando la classifica si nota inoltre come la Juventus sia davvero indietro, superata per esempio dal Sunderland (squadra di Championship). Presente nelle 72 anche il Bari, in Serie C.

La classifica dei 7 stadi italiani più affollati:Squadra – capienza stadio – media spettatori 2022/2023 – ranking in Europa

Milan 75.923 72.129 5°

Inter 75.923 70.365 6°

Roma 73.261 60.964 11°

Lazio 73.261 44.424 27°

Juventus 41.507 37.634 36°

Napoli 54.726 35.657 42°

Fiorentina 47.282 33.878 45°

La classifica dei 7 stadi più affollati in Europa:

1) Barcellona Spotify Camp Nou 99.354 83.383

2) Borussia Dortmund Signal Iduna Park 81.385 80.783

3) Bayern Monaco Allianz Arena 75.024 75.000

4) Manchester United Old Trafford 74.879 74.674

5) MILAN San Siro 75.923 72.169

6) INTER San Siro 75.923 70.365

7) Marsiglia Orange Vélodrome 67.394 62.877