Tifosi Samp,niente lacrime per Ferrero: Ora vogliamo Vialli presidente

06-12-2021 15:35

Un presidente della Sampdoria arrestato per bancarotta fraudolenta finora si era visto solo in un film, il brillante a Tu per Tu dove Johnny Dorelli rivestiva il ruolo del dottor Sansoni, faccendiere e patron dei blucerchiati che per sfuggire alla Finanza coinvolge il tassista Paolo Villaggio tifosissimo (com’era in vita) della Samp. Stavolta però è tutto vero: Massimo Ferrero è stato arrestato e come prima mossa si è dimesso da presidente della Sampdoria, anche perché il club è del tutto estraneo ai fatti.

Chi si aspettava reazioni disperate dai tifosi della Samp però resterà deluso. Un senso di liberazione è quello che prevale, a giudicare dai commenti sui social: “Si è dimesso. Si è dimesso. Si è dimesso. Si è dimessooo!!! Sampdoria libera finalmente” o anche: “Seguo poco il calcio e massimo rispetto per le sfortune altrui ma per favore ditemi solo quanto devo pagare e a chi per assistere alle deposizioni di Ferrero in diretta e lo farò”, oppure: “Viperetta si è morso da solo”.

Corrado Tedeschi sogna il ritorno di Vialli

Corrado Tedeschi «Fu sottovalutato Ferrero: fu sbagliato cedere la società a lui senza conoscere la sua storia e il suo passato. Alla Sampdoria è andato sopra le righe, serviva più cautela. Se dovesse arrivare Vialli alla Sampdoria sarebbe la chiusura perfetta di un cerchio. Ne sarebbero tutti felici», parere condiviso da tanti tifosi: “La Sampdoria non è coinvolta, la società verrà comunque venduta alla cordata con a capo Vialli”

Non mancano battute ironiche: “Il reato contestato è D’Aversa in panchina” o anche: “Sarò garantista anche con lui, anche se non lo merita, proprio per distinguermi da chi è riuscito a insultare un super campione come Panatta urlando ma “chi c.. sei”.

I tifosi della Sampdoria danno la colpa a Garrone

Tra gli sfoghi si registrano i pareri di tanti fan doriani che trovano il colpevole: “Oggi al signor Garrone fischieranno le orecchie…a lui e ai suoi filtri..” e ancora: “La Sampdoria si merita ben altri presidenti” e poi: “Ma ve li ricordate quelli che volevano Ferrero come proprietario della Roma????”, oppure: “Ringraziamo la famiglia Mondini e Garrone per averci regalato Ferrero”.

SPORTEVAI