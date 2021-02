Tiger Woods, terribile incidente in auto: trasportato in ospedale

Tremendo incidente automobilistico per Tiger Woods a Ranchos Palos Verdes, nei pressi di Los Angeles. Il campione di golf era da solo a bordo della sua Bentley, quando l’automobile è finita fuori strada ribaltandosi e finendo in rottami. La notizia, battuta anche dall’Ansa, è stata confermata via Twitter dal dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles.

Secondo quanto riferito dalle autorità, Tiger Woods è stato estratto dalla sua vettura con delle cesoie dai vigili del fuoco e dai paramedici accorsi sul luogo dell’incidente. I media americani, a partire da ‘Fox News’, spiegano che secondo le prime ricostruzioni il campione avrebbe perso il controllo della vettura. Nel corso dell’incidente non sarebbe stata coinvolta nessuna altra automobile. L’incidente è avvenuto quando in California era primo mattino, intorno alle 7:22 locali.

Tiger Woods è stato estratto dalla macchina dalle squadre di emergenza accorse sul luogo, denunciando lesioni in particolare agli arti inferiori. A breve distanza di tempo è stato quindi sottoposto ad operazione chirurgica. Ha infatti riportato molteplici fratture alle gambe, come confermato dal suo agente Mark Steinberg.

Le immagini della vettura incidentata sono state anche diffuse da un elicottero dell’emittente KABC-TV. La Bentley è apparsa in pessime condizioni, con il cofano aperto e parabrezza e posteriore distrutti. Esplosi anche gli airbag.

Tiger Woods si trova in California per il Genesis Invitational Riviera, al quale era stato invitato come testimonial. Reduce da un’operazione alla schiena, si stava preparando per tornare in azione al Masters di Augusta.

OMNISPORT | 23-02-2021 21:14