Timberwolves, Edwards striglia i compagni: “Dobbiamo svegliarci”

26-10-2021 17:33

Non le ha mandate a dire Anthony Edwards. Dopo la sconfitta contro i New Orleans Pelicans infatti, la giovane guardia ha richiamato all’ordine i compagni, colpevoli assieme a lui di aver sbagliato approccio e rimediato una sconfitta assolutamente evitabile.

“Abbiamo preso una bella sveglia perché siamo scesi in campo con l’atteggiamento sbagliato, pensavamo fosse una partita in discesa e invece ci hanno preso a calci nel c***” ha esclamato il nativo di Atlanta.

“Non possiamo permetterci queste cose, dobbiamo svegliarci. Spesso io, Towns e Russell pensiamo di giocare da soli e non coinvolgiamo abbastanza i compagni, non dovremmo essere così egoisti perché è impossibile vincere 3 vs 5” ha continuato Edwards prima di fare una promessa.

“Inizierò a farmi sentire di più nello spogliatoio e in campo, gare così non devono ripetersi” ha chiosato il prodotto di Georgia, già pronto nonostante la giovane età ad assumersi importanti responsabilità in seno alla squadra.

OMNISPORT